Цифрите зад световните първенства, част 5

Вече не броим дните до началото на световното първенство. Броим часовете. Футболното лято официално започва в четвъртък. Мексико ще може да се похвали, че става първата страна, която е приемала три пъти форума. И ще завалят числа, данни, статистики, справки, сравнения, рекорди, аномалии. Обратното ни броене продължава.

39 – общо 39 полеви футболисти са стигали до границата от 1500 минути в мачове от световни първенства. Сред тях призьор е Лионел Меси (2314 минути), следван от Паоло Малдини (2216) и Лотар Матеус (2045) – това са и единствените трима, които са играли над 2000 минути на Мондиал. Колоси.

38 – Виторио Поцо е единственият треньор в историята, който печели титлата повече от веднъж. Неговият дубъл става факт в зората на световните първенства – през 1938. Повторение.

37 – Африка винаги предоставя някои от най-атрактивните случки, отбори и мачове. Дори само ако погледнете към колоритните им привърженици и шаманите в трибуните. В историята на турнира африканските отбори общо са постигнали 37 победи. Нигерия е отговорна за най-много от тях – 6. Чаровници!

36 – Турският вратар Рюстю Реджбер е притежател на престижен рекорд. Той е стражът, направил най-много спасявания в рамките на едно Световно първенство – 36. Това се случва през 2002, когато южните ни съседи печелят бронзовите медали. Стена.

35 – В историята на световните първенства 35 пъти се е стигало до изпълнения на дузпи. Има две нации, които могат да се считат за отличници при изстрелите от бялата точка – Хърватия и Германия, които печелят и 4-те мача, в които са изпълнявали удари от 11-те метра. Хладнокръвие.

34 – Германецът Едмунд Конен е най-младият автор на хеттрик в историята на турнира. Когато е на 19 години 198 дни, той вкарва три гола във вратата на Белгия. Това се случва на шампионата през ’34-та година. Младата вълна!

33 – Кристиано Роналдо е най-възрастният автор на хеттрик в историята на турнира. Това се случва през 2018 при равенството на Португалия срещу Испания 3:3, а Роналдо тогава е на 33 години. Старата школа.

32 – Лионел Меси е футболистът, отправил най-много удари на последния Мондиал – 32. Аржентинецът бележи с последния от тях във финалния мач. Легенда.

31 – Споменахме африканците. Нека да отдадем заслуженото за един изключително добро изработен гол. На последното световно първенство футболистите на Гана си подават топката страхотните 31 пъти, преди Мохамед Кудус да прати топката във вратата на Република Корея. Импровизация.

30 – Осем футболисти са отбелязвали гол на световно първенство навръх рождения си ден. Очевидно 30-ата годишнина е щастлива, защото двама от тях успяват да се разпишат точно на прага на четвъртото си житейско десетилетие – Алдо Серено през 1990 и Патрик Виера през 2006. Поздравление!

29 – Много се говори за това, че Кристиано Роналдо никога не е вкарвал гол в елиминации на световно първенство. Още по-странно би прозвучала същата статистика, ако към нея направим уточнението, че португалецът е отправил 29 изстрела към противниковите врати в директните елиминации. Навън и аут!

28 – По време на Мондиала през 2006 е поставен рекорд по отношение на броя показани червени картони. Съдиите са безкомпромисни и гонят преждевременно от игра 28 футболисти. Навън и аут once again!

27 – Откакто се водят подобни статистики, трима футболисти са създали най-много положения за съотборниците си от игрова ситуация. Абстрахирайки се от статичните положения, тримата отличничи са Антонио Симоеш през 1966, Пеле през 1970 и Йохан Кройф през 1974. Диригенти!

26 – Човекът, изиграл най-много мачове на световни първенства, е Лионел Меси със своите 26 срещи. Дълголетие.

25 – В треньорско отношение специалистът с най-много срещи начело по време на Мондиал е германецът Хелмут Шьон – 25. Това се случва в периода между 1966 и 1978, като Маншафтът триумфира през 1974 с Шьон начело. План!

24 – Погледите ще са насочени към Аржентина през това лято, защото гаучосите трябва да защитават титлата си. Всички ще искат да ги победят. Което не е невъзможно – в историята си южноамериканците имат 24 поражения на Мондиал, включително от България. Внимание!

23 – Предстоящото издание на световното първенство е 23-то в историята. Първият турнир се провежда преди 96 години. Форум!

22 – Англичаните могат да имат доверие в тима си – 22-ма души от повиканите 26 спечелиха поне по един трофей с клубовете си през изминалия сезон. Поличба!

21 – За Германия това ще бъде 21-во участие на Мондиал. Никоя друга държава от Стария континент не може да се похвали с по-редовно присъствие. Бундестим.

Снимки: БТА и БГНЕС