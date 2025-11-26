БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЦСКА отново ще почете паметта на първия олимпийски медалист в спортната гимнастика Велик Капсъзов

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Надпреварата в памет на легендарния гимнастик е за смесени двойки на възраст от 14 до 18 години и ще се състои на 13 декември от 10.00 часа в залата по спортна гимнастика в национална спортна база „Раковски".

цска отново почете паметта първия олимпийски медалист спотрната гимнастика велик капсъзов
Клуб ЦСКА ще организира четвъртото издание на единствения турнир по спортна гимнастика у нас по двойки в памет на първия българин носител на олимпийски медал в този спорт - Велик Капсъзов.

Капсъзов е трикратен участник на олимпийските игри (1956, 1960 и 1964 година), като печели бронз на халки от Игрите в Рим 1960. Освен това той има медали на този уред на Европейските първенства през 1959, 1961 и 1963 година.

Надпреварата в памет на легендарния гимнастик е за смесени двойки на възраст от 14 до 18 години и ще се състои на 13 декември от 10.00 часа в залата по спортна гимнастика в национална спортна база „Раковски".

"Горди сме да обявим четвъртия международен турнир по спортна гимнастика „Велик Капсъзов". На 13 декември в зала „Раковски" ще се съберат едни от най-талантливите млади гимнастици на възраст от 14 до 18 години, за да покажат дух, характер и спортно майсторство. За четвърта поредна година ICON GYM и Българска федерация гимнастика подкрепят младите гимнастици и застава зад развитието на спорта и силата на българския талант", написаха от клуба в социалните мрежи.

