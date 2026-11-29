Огромно иглолистно дърво падна върху съоръженията на ледената пързалка в центъра на Русе. Няма пострадали.

Инцидентът е станал през нощта заради силния вятър, който пречупил ствола и клоните на дървото. Екип на „Гражданска защита“ е обезопасил мястото, съобщи управителят на общинските пазари в Русе Кунчо Кунчев.

Днес работници разчистват терена, а съоръженията се проверяват за щети. Ледогенераторът не е повреден и има надежда пързалката да заработи като част от коледните атракции в града.

40 снегопочистващи машини обработват пътната мрежа в Русенска област.

Без ток са четири села в община Русе – Сандрово, Семерджиево, Ястребово и Бъзън. В последното е нарушено и водоподаването.

Автор и снимки: Цвета Ненова