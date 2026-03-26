Димитър Митов: Прекрасно е толкова млад отбор да играе за България (ВИДЕО)

Вратарят на Абърдийн и националния отбор Димитър Митов изрази увереност в бъдещето на България преди старта на турнира FIFA Series 2026 в Индонезия. Стражът се включи на официалната пресконференция, редом до националния селекционер Александър Димитров преди двубоя със Соломоновите острови в рамките на утрешния ден.

"Аз съм на 29 и един от най-възрастните, вторият най-възрастен. Средната възраст е 24 години и това е едно хубаво подмладяване. Старши треньорът дава шанс на много млади и това е прекрасно, защото няма нищо по-хубаво от това да защитаваш страната си. Но няма значение дали си на 20 или 25 – важното е да покажеш качествата и силата си“, заяви Митов.

Той подчерта и значението на изграждането на колектив.

"Когато един отбор играе заедно, се изграждат навици, познаваш съотборниците си по-добре и ставате по-силни. Това ще дава плодове дълго време напред. Аз като един от най-опитните трябва да бъда пример и мотивация за момчетата. Щастливи сме да сме тук и ще дадем всичко най-добро от себе си. За нас това е възможност да се покажем.“, допълни стражът.

Митов коментира и условията в Джакарта, където високите температури и влажността създават допълнително предизвикателство.

"Различно е времето, но с помощта на щаба адаптацията става по-бърза. Момчетата дълго време са будни, но най-важното е утре да излезем максимално готови и да покажем най-доброто си лице.“, завърши националът.

България започва участието си срещу Соломоновите острови в петък от 10:30 часа, а двубоят ще се излъчва на живо по БНТ 3!