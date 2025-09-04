БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитрис Итудис: Борислав Младенов може да бъде преотстъпен под наем

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Апоел Тел Авив каза още, че българският национал ще бъде пратен в сериозен отбор.

Димитрис Итудис
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис потвърди, че българинът Борислав Младенов може да бъде преотстъпен в друг отбор под наем, за да има възможност да получи повече игрово време през сезона.

Израелците победиха Балкан със 107:71 в първа контрола в предсезонната подготовка и за двата отбора, играна в зала "Арена София" при свободен вход.

"Искам да благодаря на Балкан, че откликна на поканата за тази контрола. Двубоят беше полезен за нас. Липсват ни седем състезатели и това ни кара да работим по различен начин. Имаме много нови попълнения. Започнахме лошо в защита, впоследствие успяхме да намерим себе си и ще използваме този мач, за да анализираме добрите и лошите неща", заяви Итудис, а попитан за новото попълнение на Апоел - Борислав Младенов, той коментира:

"Определено исках да го използвам, игра 20 минути. Бъдещето му принадлежи, важното е да остане здрав и да работи, защото неговата работна етика е на високо ниво. Той се намира в добра обстановка, има добри съотборници и треньорски щаб. Нека видим какво ще бъде неговото бъдеще. Искам да има игрово време, така че може и да бъде преотстъпен под наем, за да играе повече. Водим разговори със сериозни отбори за неговото преотстъпване, но докато сме в България за контролата с Рилски спортист и на турнира в Ботевград, той ще получи игрови минути. Но не става дума само за него, има и други играчи. Имам още 14 баскетболисти, които трябва да използвам. Опитвам се да поставя най-добрите стандарти."

"Не мога да потвърдя, не коментирам слухове, но пак казвам, че обмисляме да го пратим в сериозен отбор, който играе в силно първенство. Ще видим какво ще бъде финалното решение. Щастливи сме да бъдем в София, благодаря отново на министъра на спорта, правителството и на хората, които помогнаха да се случи това. Залата е отворена, има нужда от допълнителни детайли, но всичко изглежда добре. Тримата рефери от Евролигата, които ръководиха днешния мач, харесаха залата. Надявам се, че ще имаме повече публика по време на официалните ни мачове. Ще съм горд, ако хората в София и България дойдат и ни подкрепят, за да видят страхотни мачове", каза още гръцкият специалист.

Свързани статии:

Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща
Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща
За израелския клуб дебютира българският национал Борислав Младенов.
Чете се за: 01:12 мин.
#БК Апоел Тел Авив #Димитрис Итудис #Борислав Младенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Български баскетбол

Борислав Младенов: Чувствам се добре в такъв отбор
Борислав Младенов: Чувствам се добре в такъв отбор
Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща Балкан отстъпи на Апоел Тел Авив в контролна среща
Чете се за: 01:12 мин.
Контролна среща: Апоел Тел Авив - Балкан (ГАЛЕРИЯ) Контролна среща: Апоел Тел Авив - Балкан (ГАЛЕРИЯ)
Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България Димитрис Итудис: Мачовете от Евролигата са подарък за всички хора в България
Чете се за: 02:37 мин.
Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти Иван Пешев: "Арена София" отговаря на най-високите европейски стандарти
Чете се за: 02:20 мин.
Иван Пешев инспектира "Арена София" преди домакинствата на Апоел в Евролигата Иван Пешев инспектира "Арена София" преди домакинствата на Апоел в Евролигата
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница "Замръзнах, но хищникът не ме отрази": Разказ на очевидеца, заснел черния леопард край Дупница
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста учителя, обвинен в педофилия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ