Димитрис Итудис: Борислав Младенов може да бъде преотстъпен под наем

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис потвърди, че българинът Борислав Младенов може да бъде преотстъпен в друг отбор под наем, за да има възможност да получи повече игрово време през сезона.

Израелците победиха Балкан със 107:71 в първа контрола в предсезонната подготовка и за двата отбора, играна в зала "Арена София" при свободен вход.

"Искам да благодаря на Балкан, че откликна на поканата за тази контрола. Двубоят беше полезен за нас. Липсват ни седем състезатели и това ни кара да работим по различен начин. Имаме много нови попълнения. Започнахме лошо в защита, впоследствие успяхме да намерим себе си и ще използваме този мач, за да анализираме добрите и лошите неща", заяви Итудис, а попитан за новото попълнение на Апоел - Борислав Младенов, той коментира:

"Определено исках да го използвам, игра 20 минути. Бъдещето му принадлежи, важното е да остане здрав и да работи, защото неговата работна етика е на високо ниво. Той се намира в добра обстановка, има добри съотборници и треньорски щаб. Нека видим какво ще бъде неговото бъдеще. Искам да има игрово време, така че може и да бъде преотстъпен под наем, за да играе повече. Водим разговори със сериозни отбори за неговото преотстъпване, но докато сме в България за контролата с Рилски спортист и на турнира в Ботевград, той ще получи игрови минути. Но не става дума само за него, има и други играчи. Имам още 14 баскетболисти, които трябва да използвам. Опитвам се да поставя най-добрите стандарти." "Не мога да потвърдя, не коментирам слухове, но пак казвам, че обмисляме да го пратим в сериозен отбор, който играе в силно първенство. Ще видим какво ще бъде финалното решение. Щастливи сме да бъдем в София, благодаря отново на министъра на спорта, правителството и на хората, които помогнаха да се случи това. Залата е отворена, има нужда от допълнителни детайли, но всичко изглежда добре. Тримата рефери от Евролигата, които ръководиха днешния мач, харесаха залата. Надявам се, че ще имаме повече публика по време на официалните ни мачове. Ще съм горд, ако хората в София и България дойдат и ни подкрепят, за да видят страхотни мачове", каза още гръцкият специалист.