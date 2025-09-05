БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитрис Итудис: Най-вероятно ще пратим Борислав Младенов под наем

Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
Старши треньорът на Апоел Тел Авив заяви, че отборът му още не е готов да приеме най-големите имена от Евролигата.

Димитрис Итудис
Снимка: startphoto.bg
Димитрис Итудис заяви, че бъдещето на Борислав Младенов в редиците на Апоел Тел Авив ще стане ясно в близко бъдеще. Българинът и неговите съотборници се справиха с Рилски спортист след 89:72 в „Арена София“ и постигнаха втора поредна победа в своята подготовка.

Старши треньорът на израелците отново не изключи възможността българският национал да бъде преотстъпен в друг отбор за предстоящия сезон. Гъркът обаче сподели, че решението ще бъде взето след края на контролите на тима от Тел Авив.

“Благодаря на Рилски, пожелавам на тима всичко най-добро, играчите му да са здрави и да се представят по същия начин, по който и през миналия сезон. Познавам генералния мениджър на отбора (б.а. – Бранко Миркович) и благодаря, че откликнаха на поканата за тази контрола. Все още се намираме в процес на подготовка. За съжаление, в този мач стреляхме много лошо, пропуснахме много наказателни удари и отворени стрелби от тройката. Намерихме начин да компенсираме това и да имаме добри моменти, но като цяло видяхме, че все още не сме готови. Това е нормално, изиграхме едва втора контрола. Треньорите знаем кои са страните, върху които трябва да работим повече“, заяви Итудис.

„Повишаването на тон от моя страна бе продиктувано от неизпълнението на част тактическите изпълнения“, поясни той.

Наставникът говори за обновения си състав и липсващите играчи, които имат ангажименти с националните си отбори на Евробаскет 2025.

„Предизвикателството за нас е и за мен като треньор е да направя тези индивидуалности един отбор, защото имаме десет нови попълнения. Трябва да направим така, че този тим да действа като едно. Ще направим някои промени, както казах, някои играчи ще бъдат дадени под наем на други отбори, докато други ще останат и ще се борят за своето място. В началото на 13 и 16 септември имаме мачове за Суперкупата на Израел. Липсват ни петима от израелските баскетболисти, които са на Евробаскет с националния отбор и ще играят срещу Гърция. Желая им успех, но мисля, че Гърция е по-добрият отбор. Относно Василие Мицич и Бруно Кабокло, който скоро ще се присъедини към нас, трябва да направим промени, когато тези седем липсващи играчи станат част от отбора, за да се впишат по-бързо. Да, някои от тях са във форма, но не са играли заедно с новите попълнения. Знаете, че това са нови играчи, нови идентичности и нови навици, които трябва да бъдат създадени. Това може да бъде постигнато само с работа“, разясни гъркът.

„Предстои ни турнир в Ботевград на 8 и 9 септември. Чух, че там знаят как се създава добра атмосфера, надявам се, че ще има достатъчно хора, които ще дойдат да гледат“, сподели Итудис.

Попитан дали очаква пълна „Арена София“, когато започне сезонът, именитият специалист отговори така: „Не знам дали залата в София ще бъде пълна, когато започне сезонът. Това би било страхотно, но това по-скоро е въпрос, който трябва да зададете на хората, за да ни помогнат да напълним тази зала.“

Треньорът отново наблегна и на темата, свързана с Борислав Младенов.

„Той е наш играч и трябва да го ценим. Най-вероятно ще пратим под наем в друг отбор в първия му сезон, за да трупа минути и да развие своите качества. Скоро ще стане ясно неговото бъдеще, най-вероятно след края на контролите, които ни остават да изиграем“, завърши Димитрис Итудис.

#БК Апоел Тел Авив #Димитрис Итудис #Борислав Младенов

