Директно класиране за осминафинали на Лига Европа за Рома, Бетис и Астън Вила

Астън Вила постигна обрат от 0:2 до 3:2 и спечели домакинството си на РБ Залцбург. Бирмингамци завършиха на второ място в общото класиране с 21 точки, като отстъпват на първия Лион само по голова разлика. За домакините контузията получи Оли Уоткинс, който бе заменен принудително през първото полувреме.

Моргън Роджърс, Тайрон Мингс и Джамалдийн Джимо се разписаха за Астън Вила, докато за гостите точни бяха Конате и Йео.

View this post on Instagram A post shared by UEFA Europa League (@europaleague)





Панатинайкос и Рома завършиха наравно 1:1 в Атина. Така и двата тима записаха пети пореден мач без загуба в турнира. Италианците останаха осми и намериха място на 1/16-финалите, докато гърците ще трябва да минат през плейофите.

Рома остана с човек по-малко още в 15-ата минута, когато централният им бранител Джанлука Манчини беше изгонен с директен червен картон след проверка с ВАР заради груб фаул.

Панатинайкос откри резултата в 58-ата минута чрез Висенте Таборда, а Рома стигна до равенството в 80-ата минута, когато Ян Жилковски вкара с глава.

Ziółkowski the hero for Roma as they book their place in round of 16 #UEL pic.twitter.com/mqM8vQ2D6E — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 29, 2026

Бетис победи с 2:1 Фейеноорд. В герой за испанците се превърна Антъни, който през първото полувреме се разписа в 17-ата минута, а след това асистира за попадението на Ез Абде в 32-рата минута. За нидерландците точен бе Тенгстед.

View this post on Instagram A post shared by UEFA Europa League (@europaleague)

Стана ясно и крайното класиране в шампионатната фаза на Лига Европа през този сезон. Разбрахме отборите, които се класират директно на осминафиналите, след като се класираха в топ 8 на надпреварата. Освен това разбрахме и кои отбори ще трябва да минат през допълнителна пресявка чрез плейофи. Това са отборите между 9-о и 24-то място. Българските представители ще трябва да минат през плейофите на турнира.

ПАОК и Кирил Десподов завършиха 17-ти с 12 точки. В последния кръг те загубиха с 4:2 от завършилите на 1-во място Олимпик Лион.

Лидерът в Лига Европа Олимпик Лион спечели домакинството си на ПАОК след обрат

Българският шампион Лудогорец се класира на 22-ра позиция с 10 точки. В последния си мач "орлите победиха френския Ница и успя да се класира напред в турнира буквално в последния възможен момент.

Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа

The 2025/26 league phase is complete #UEL pic.twitter.com/LqA9U8z4K3 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 29, 2026

В плейофите съперник на Лудогорец ще бъден един от отборите на Щутгарт и Ференцварош. За ПАОК и Кирил Десподов пък класирането на плейофите означава среща с един измежду Цървена Звезда и Лил. Жребият е днес от 14:00 часа българско време.