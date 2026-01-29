Лидерът в Лига Европа Олимпик Лион спечели домакинството си на ПАОК след обрат

Олимпик Лион победи ПАОК с 4:2 в мач от последния 8-и кръг на основната фаза в Лига Европа. По този начин френският отбор завърши на първо място в класирането, докато ПАОК ще играе в елиминациите, ако иска да стигне до осминафиналите.

Срещата започна с минута мълчание в памет на феновете на ПАОК, които загинаха по път за мача във Франция. Седем привърженици на гръцкия клуб катастрофираха в Румъния и загубиха живота си при инцидента. Домакинските фенове вдигнаха транспарант, на който пишеше „Болката няма цвят, почивайте в мир“. Междувременно запалянковците на румънския ФКСБ показаха транспарант с надпис „Ултрасите никога не умират. Бъдете силни, ПАОК“, по време на домакинството си на Фенербахче в друг мач от кръга. С минута мълчание започна и срещата между Панатинайкос и Рома.

Гостите откриха резултата на стадион „Парк Олимпик“ в Лион в 20-ата минута. Йоргос Якумакис засече от въздуха центриране в наказателното поле на Андрия Живкович.

Домакините побързаха да изравнят резултата 14 минути по-късно. Афонсо Даниел изведе Реми Амбер в наказателното поле и нападателят възобнови равенството с шут в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Разван Луческу останаха с човек по-малко в 41-ата минута. Янис Константелиас получи два жълти картона в рамките на пет минути - първия за неспортсменско поведение, а втория за шпагат в краката на Матис де Карвальо.

След почивката "хлапетата" стигнаха до пълен обрат. Халис Мерах даде аванс на тима си с премерен удар в далечния ъгъл от вътрешността на пеналтерията.

Гостите от Гърция изравниха в 67-ата минута, когато Суаило Меите засече с глава центриране от корнер на Андрия Живкович.

Десет минути преди края на редовното време футболистите на Пауло Фонсека получиха дузпа след намесата на ВАР, за нарушение на Янис Михайлидис срещу Реми Амбер. След преразглеждането на ситуацията старши треньорът на гърците Разван Луческу получи червен картон за обиди към съдията. Зад топката застана Адам Карабец, но стреля в напречната греда. При следващото прекъсване на играта Кирил Десопдов замени Тайсон.

Все пак футболистите в бяло стигнаха до трите точки в 88-ата минута. Адам Карабец се реваншира за пропуска си от бялата точка и върна преднината на френския тим с удар от вътрешността на наказателното поле.

В добавеното време резервата Алехандро Гомес лиши оставащите минути, като проби във вратарското поле и стреля в далечния ъгъл, за да оформи крайния резултат.

Олимпик Лион завърши на първо място в класирането с актив от 21 точки. ПАОК финишира на 17-ата позиция в подреждането с 12 пункта.

В друг мач от вечерта българският шампион Лудогорец победи Ница с минималното 1:0.