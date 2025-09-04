БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
12
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
19:44, 04.09.2025
Чете се за: 05:57 мин.
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
19:12, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 04:37 мин.
Почина един от пострадалите работници в завод...
17:16, 04.09.2025
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
16:49, 04.09.2025
Чете се за: 04:17 мин.
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
16:23, 04.09.2025
Чете се за: 03:25 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
16:17, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:45 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
14:42, 04.09.2025
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
14:22, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:05 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
14:15, 04.09.2025
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
12:48, 04.09.2025
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
10:49, 04.09.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
09:19, 04.09.2025
Чете се за: 01:25 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
У нас
Деца
Днес ви питаме: Как трябва да се промени българското образование?
от
БНТ
A+
A-
18:15, 04.09.2025
Деца
Копирано в клипборда
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
18:14, 04.09.2025
Учебният ден да започва по - късно
18:10, 04.09.2025
Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
18:10, 04.09.2025
Хулио Веласкес: Българският отбор ще се опита да изиграе един добър...
18:06, 04.09.2025
7 деца спасени от висок кран в София
13:50, 04.09.2025
Гледайте световната квалификация България – Испания тази...
13:45, 04.09.2025
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
13:00, 04.09.2025
Георги Донков: Атмосферата в нашия лагер е различна
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
ТОП 24
1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
3
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
4
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
5
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи...
Реклама
Най-четени
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...
Реклама
Още от: У нас
Новините 04.09.2025г.
GPS драма с полета на Урсула фон дер Лайен в България
19:03, 04.09.2025
Чете се за: 00:57 мин.
Екшън в Русе – шефът на полицията пребит след забележка за дрифт!
18:59, 04.09.2025
Чете се за: 00:45 мин.
В навечерието на 140 години от Съединението
18:53, 04.09.2025
Чете се за: 00:52 мин.
Опасностите от "руфтопинга"
18:47, 04.09.2025
Чете се за: 00:57 мин.
Заради екстремни селфита
18:43, 04.09.2025
Чете се за: 00:52 мин.
Реклама
Водещи новини
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
18:55, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
17:51, 04.09.2025
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите
21:00, 04.09.2025
Чете се за: 02:02 мин.
Национални отбори
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят мироопазващи сили в Украйна
19:15, 04.09.2025
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за...
16:07, 04.09.2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
18:34, 04.09.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
16:45, 04.09.2025
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
16:15, 04.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ