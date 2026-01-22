Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия

Идва ли краят на сагата Гренландия - Доналд Тръмп обяви, че няма да въведе мита срещу страните, които не са съгласни с амбициите му да придобие датския остров. Очакваше се от 1 февруари да влязат в сила нови ставки за държавите, които се обявиха против плана му за Гренландия. Макар да не разкри никакви подробности, американският лидер изрази увереност, че след среща с генералния секретар на НАТО, е постигнато споразумение, което ще е в интерес на всички.

Неочакван завой в 12 без 5 – малко след разговор на четири очи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Доналд Тръмп обяви, че е постигнат пробив за Гренландия. Сделка, чиито детайли обеща скоро да бъдат публично известни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "След изключително продуктивна среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съставихме рамката на бъдещо споразумение по въпроса за Гренландия и целия арктически регион. Ако бъде приложено, решението ще бъде много добро за Съединените щати и всички страни от НАТО. Въз основа на споразумението, реших да не налагам митата, които беше планирано да влязат в сила от първи февруари."

Завоят на Тръмп идва на фона на заплаха от търговска война с ЕС и закана на Брюксел да прибегне до т.нар. "търговска базука" срещу Вашингтон, с която се спира достъпа на американски компании до европейския пазар. Имаше и остри критики в редиците на републиканците, от където се чуха предупреждения за импийчмънт, ако в Гренландия се проведат военни действия. Тръмп няколко пъти повтори, че не цели да придобие острова заради полезни изкопаеми, а само за да гарантира сигурността на Арктика. Не отговори на въпрос какво предвижда сделката за Гренландия, но пък я нарече "вечна".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това е дългосрочна сделка и вярвам, че е изгодна за всички. Няма времева рамка. Това е вечна сделка."

Преговорите ще бъдат водени от вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и специалния му пратеник Стив Уиткоф. Марк Рюте също не беше категоричен в отговора си за това чия ще бъде Гренландия съгласно договореното с Тръмп.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Този въпрос не беше повдигнат по време на разговора ми с президента Тръмп. Обсъждахме най-вече какво можем да направим, за да опазим огромния арктически регион, където китайците и руснаците са все по-активни."

Добре е, че вече се водят преговори на четири очи, а не се отправят заплахи от телевизионния екран или социалните мрежи - така коментира датският външен министър.

Ларс Локе Расмунсен, външен министър на Дания: "Денят започна с президент, който се канеше да превземе Гренландия със сила и да започне търговска война с Европа. Но след речта му вече знаем, че не иска да прибягва до сила. Самата мисъл, че член на НАТО ще нападне друга страна от Алианса, е лудост."

За гренландците ключова е най-вече заявката на Тръмп, че няма да прибегне до военни действия срещу тях.

Исак Бранд, капитан на кораб: "Олекна ми, както аз, така и много други се страхувахме, че може да прибегне към сила. Но с Доналд Тръмп никога не знаеш." Иви Луна, екскурзовод: "Беше си страшничко. Умерен оптимист съм - надявам се на нещо хубаво, но съм готова и за най-лошото, защото той е човек, който говори много и различни неща."

Според американски медии, съгласно обсъдения план за Гренландия, Съединените щати ще получат правото да построят още военни бази на острова. Прави се сравнение с базите, които Великобритания има на територията на Кипър. Датският премиер Мете Фредриксен заяви, че всички въпроси, свързани с политика, сигурност, инвестиции и икономика подлежат на преговори, но не и суверенитетът. Съгласно сега съществуващото споразумение между Вашингтон и Копенхаген, американската страна може да изпраща неограничен брой войници в Гренландия. В момента над 100 американски военнослужещи са разположени на острова.

