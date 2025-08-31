БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дортмунд си стъпи на краката с класически успех у дома

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Вестфалци записаха първа победа за сезона в Бундеслигата.

Борусия Дортмунд
Снимка: БТА
С два гола на Серу Гираси Борусия Дортмунд постигна победа с 3:0 у дома над Унион Берлин в среща от втория кръг на Бундеслигата.

Нападателят отбеляза в трети пореден мач във всички турнири от началото на кампанията, но гостите протестираха, че първото му попадение в 44-ата минута, след центриране на Ян Коуто, не е трябвало да се зачита, тъй като той е извършил фаул срещу Леополд Куерфелд. Съдиите решиха, че младият австрийски защитник не е бил достатъчно силен в прекия сблъсък и голът беше зачетен.

След това Гираси отбеляза в 58-ата минута след отлична атака, включително и прецизен удар с пета.

Феликс Нмеча направи 3:0 в 81-ата минута, след като берлинчани не успяха да изчистят топката след изпълнение корнер.

