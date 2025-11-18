БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

Извършителят се издирва от полицията

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Дързък обир е извършен в звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари" в центъра на София. Крадецът е заснет от охранителните камери, докато спокойно се движи из сградата и изнася техника и архивни материали. По случая е образувано досъдебно производство, а извършителят се издирва от полицията.

Сред откраднатото най-ценен е видеоархивът на ансамбъла, включително два спектакъла, подготвяни за излъчване по БНТ. Липсва и архивен материал, свързан с ансамбъл "Гоце Делчев".

"Реално ние нямаме никакъв материал… нито суров, нито материал, който някъде е запазен", обясни в "Денят започва" директорът на ансамбъл "Чинари" Асен Павлов.

От ансамбъла призовават всеки, който е закупил или му е предлагана външна памет, SSD карти или подобна техника, да подаде сигнал. Анонимността е гарантирана.

Камерите в сградата показват как мъжът разбива входната врата на студиото и прекарва около 20 минути вътре. Той успява да откачи компютър, да прибере външни дискове, звукови карти, безжични микрофони и други устройства. Част от техниката е била натъпкана в калъф за скъп музикален инструмент.

Според хореографа Калоян Павлов, мъжът вероятно е рецидивист с множество провинения:

"Извършителят очевидно е действал целенасочено, въпреки че в сградата няма обозначения за студио. Човекът е информиран къде да отиде… по никакъв начин в сградата няма знак, че има студио."

Охрана в сградата има само в делнични дни. Въпреки това, крадецът се е движил необезпокояван, без да крие лицето си.

"В момента за нас най-важно е съдържанието на дисковете. Не техниката, а информацията. Надяваме се тя да не е унищожена", добавиха от ансамбъл "Чинари".

Твърди се, че същата вечер крадецът е направил опит да предложи част от откраднатите дискове и техника в заложна къща, но те не са били изкупени.

Полицията работи активно по случая, а от ансамбъла вярват, че извършителят ще бъде разпознат и задържан скоро. Най-голямата надежда остава поне част от уникалния архив да бъде възстановена.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

#дръзка кражба #Ансамбъл "Чинари" #обир

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Криминално

Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио
Чете се за: 02:42 мин.
Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението в столицата Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението в столицата
Чете се за: 00:47 мин.
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
Чете се за: 00:32 мин.
Акция срещу наркоразпространението: Молдовец е арестуван от ГДБОП във Варна Акция срещу наркоразпространението: Молдовец е арестуван от ГДБОП във Варна
Чете се за: 01:30 мин.
Жена и двама мъже са задържани за отвличане на 21-годишна жена в Свиленград Жена и двама мъже са задържани за отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ