Душан Косич: Гордея се с Локомотив, показахме дисциплина

Локомотив Пловдив се изкачи на трето място във временното класиране, след като победи Левски с 1:0 на „Лаута“. По този начин „черно-белите“ нанесоха първа загуба на столичани от началото на сезона. След срещата треньорът Душан Косич бе доволен от видяното от своя отбор.

„Футболистите нямат нужда от допълнителна мотивация за мачовете с такива съперници. Гордея се с тях и с дисциплината, която показаха. Това е една добра вечер за Локомотив“, коментира Косич.

„Не играхме слабо срещу ЦСКА 1948 в последния кръг, но загубихме. Приемаме този мач като урок и днес съумяхме да спечелим. Показахме страхотна реакция след това поражение. Борихме се до последната минута днес и бяхме възнаградени с успех“, допълни треньорът.

„Левски има индивидуална класа и трябваше да се борим с дисциплина. Ако се бяхме отпуснали, съперникът можеше да ни накаже. Някои казват, че по-лесно е да се защитаваш и да играеш на контраатака. Може би затова най-добрите отбори в България имат проблеми с нас в този момент“, каза още наставникът на Локомотив.