Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
BG
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Двама български волейболисти попаднаха в Идеалния отбор на европейското първенство до 17 год.

от БНТ
10:17, 31.07.2023
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Двама български волейболисти попаднаха в Идеалния отбор на европейското първенство до 17 год.
Слушай новината
Слушай новините днес

Двама български волейболисти от националния ни тим до 17 години попаднаха в Идеалния отбор на европейското първенство, което се проведе в Подгорица (Черна гора).

Николай Николаев и Димитър Добрев бяха отличени за Най-добър център и Най-добро либеро на шампионата.

MVP на турнира е Симоне Поро (Италия), който спечели и наградата за най-добър разпределител.

Втори най-добър център стана Лоренцо Чампи, а Джанлука Кремони - най-добър диагонал.

Бронзовият медалист Испания получи една статуетка - за най-добър посрещач - Марио Гарсия Домингес. Виктор Спелтинкс (Белгия) стана най-добър втори посрещач.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News

Още Спорт

Димитър Илиев се срещна с президента на БФС Борислав Михайлов
Димитър Илиев се срещна с президента на БФС Борислав Михайлов
10:28, 31.07.2023
Чете се за: 00:42 мин.
 Григор Димитров запази 20-та си позиция в ранглистата на ATP
Григор Димитров запази 20-та си позиция в ранглистата на ATP
10:02, 31.07.2023
Чете се за: 02:02 мин.
 Бензема донесе победа на Ал Итихад
Бензема донесе победа на Ал Итихад
09:54, 31.07.2023
Чете се за: 00:57 мин.
 Трима български волейболисти с индивидуални награди от турнира в Бразилия
Трима български волейболисти с индивидуални награди от турнира в Бразилия
09:44, 31.07.2023
Чете се за: 01:25 мин.
 Стан Вавринка загуби финала в Умаг
Стан Вавринка загуби финала в Умаг
09:30, 31.07.2023
Чете се за: 01:32 мин.
 Леон Маршан: Последната седмица беше чудо
Леон Маршан: Последната седмица беше чудо
09:03, 31.07.2023
Чете се за: 01:52 мин.
 Тейлър Фриц спечели шеста титла в кариерата си
Тейлър Фриц спечели шеста титла в кариерата си
08:41, 31.07.2023
Чете се за: 02:22 мин.
 Борусия Дортмунд победи Манчестър Юнайтед с 3:2 в приятелски мач в Лас Вегас
Борусия Дортмунд победи Манчестър Юнайтед с 3:2 в приятелски мач в Лас Вегас
08:35, 31.07.2023
Чете се за: 01:15 мин.
 Борците в свободния стил спечелиха пет медала на турнира в Полша
Борците в свободния стил спечелиха пет медала на турнира в Полша
08:30, 31.07.2023
Чете се за: 01:45 мин.
 Трима български борци започват днес участието си на европейското първенство до 17 г. в Истанбул
Трима български борци започват днес участието си на европейското първенство до 17 г. в Истанбул
08:06, 31.07.2023
Чете се за: 01:32 мин.
 Николай Костов: Нашата цел е да сме агресивни от първата минута, амбицирани сме да се представим добре срещу Шкупи
Николай Костов: Нашата цел е да сме агресивни от първата минута, амбицирани сме да се представим добре срещу Шкупи
23:44, 30.07.2023
Чете се за: 02:52 мин.
 Стойчо Стоев: Много съм разочарован, извинявам се на феновете
Стойчо Стоев: Много съм разочарован, извинявам се на феновете
23:36, 30.07.2023
Чете се за: 02:22 мин.
Още от: Национални отбори
Трима български волейболисти с индивидуални награди от турнира в Бразилия
Трима български волейболисти с индивидуални награди от турнира в Бразилия
Волейболистите до 17 г. се бориха, но останаха със среброто от европейското първенство
Волейболистите до 17 г. се бориха, но останаха със среброто от европейското първенство
Десислава Величкова: Ще дадем всичко от себе си, защото финалът е един
Десислава Величкова: Ще дадем всичко от себе си, защото финалът е един
Волейболните националки под 19 години победиха Република Корея в последния си мач на турнира в София
Волейболните националки под 19 години победиха Република Корея в последния си мач на турнира в София
България стартира във вторник срещу Италия на световното по волейбол за жени под 19 години
България стартира във вторник срещу Италия на световното по волейбол за жени под 19 години
Волейболните ни национали под 19 год. загубиха от Бразилия в приятелски турнир, но са на финал
Волейболните ни национали под 19 год. загубиха от Бразилия в приятелски турнир, но са на финал
Топ 24
Най-четени
Интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в понеделник
Интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в понеделник
Световното първенство по футбол за жени в Австралия и Нова Зеландия пряко в ефира на БНТ
Световното първенство по футбол за жени в Австралия и Нова Зеландия...
СПЕЦИАЛНО: Пред БНТ говори жената, дала гласност на случая с обезобразеното момиче
СПЕЦИАЛНО: Пред БНТ говори жената, дала гласност на случая с...
Археолози откриха трета тракийска гробница със стенописи (ВИДЕО)
Археолози откриха трета тракийска гробница със стенописи (ВИДЕО)
"Направо те убивам" - каква е хронологията на бруталната агресия над момичето в Стара Загора
"Направо те убивам" - каква е хронологията на бруталната...
Световното първенство по плувни спортове в Япония пряко в ефира на БНТ 3
Световното първенство по плувни спортове в Япония пряко в ефира на...
Оставки в РСМ: Всички албански министри се оттеглят при условие
Оставки в РСМ: Всички албански министри се оттеглят при условие
Разследващите в Стара Загора: Заканите с убийство са отправени два дни преди насилието над момичето
Разследващите в Стара Загора: Заканите с убийство са отправени два...
Майката на пострадалото момиче: Няма нормален живот, затворник е
Майката на пострадалото момиче: Няма нормален живот, затворник е
Катастрофа между два камиона затруднява движението на АМ "Тракия" край Пловдив
Катастрофа между два камиона затруднява движението на АМ "Тракия" край Пловдив