Двама български волейболисти попаднаха в Идеалния отбор на европейското първенство до 17 год.

Двама български волейболисти от националния ни тим до 17 години попаднаха в Идеалния отбор на европейското първенство, което се проведе в Подгорица (Черна гора).

Николай Николаев и Димитър Добрев бяха отличени за Най-добър център и Най-добро либеро на шампионата.

MVP на турнира е Симоне Поро (Италия), който спечели и наградата за най-добър разпределител.

Втори най-добър център стана Лоренцо Чампи, а Джанлука Кремони - най-добър диагонал.

Бронзовият медалист Испания получи една статуетка - за най-добър посрещач - Марио Гарсия Домингес. Виктор Спелтинкс (Белгия) стана най-добър втори посрещач.

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