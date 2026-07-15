Двама руски космонавти и американски астронавт пристигнаха на Международната космическа станция на борда на руския космически кораб „Союз МС-29", предаде ДПА.

Руската космическа агенция „Роскосмос“ съобщи в Телеграм, че „Союз МС-29“ се е скачил с МКС според предварително подготвения план - около три часа след излитането си от космодрума Байконур в Казахстан.

Екипажът на 75-ата експедиция се състои от руските космонавти Пьотр Дубров, който е командир на екипажа, и Анна Кикина, както и астронавта на НАСА Анил Менън. Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман отиде в Байконур за старта на 8-месечната мисия, където наблюдава изстрелването заедно с ръководителя на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов. За пръв път от осем години насам шеф на НАСА присъства на изстрелването към МКС на съвместна американо-руска космическа мисия, отбелязва ДПА.

Руската информационна агенция ТАСС съобщи, че по време на разговорите Айзъкман и Баканов са се договорили да удължат сътрудничеството по МКС до 2030 г. Ръководителят на „Роскосмос" също така заяви, че двете страни ще продължат взаимните полети с екипажи до орбиталната станция, уточнява ДПА.

Международната космическа станция е съвместен проект с участието на НАСА, „Роскосмос“, Европейската космическа агенция, както и канадската и японската космически агенции. Въпреки че отношенията между Русия и нейните партньори са обтегнати след анексирането на Крим от Москва през 2014 г. и нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г., МКС остава една от малкото сфери, в които партньорството продължава, допълва осведомителната агенция.