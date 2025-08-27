Двама загинали и над 20 ранени при стрелба в училище в Минеаполис

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все още не са ясни причините за атаката

Двама души са загинали, а над 20 са ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис. Все още не са ясни причините за атаката. Властите съобщиха, че "нападателят е неутрализиран". Според някои източници, той се е прострелял.

Трагедията стана в начално училище, два дни след ваканцията.

„Моля се за нашите деца и учители, чиято първа учебна седмица беше помрачена от този ужасяващ акт на насилие“, написа в социалните мрежи говорителят на Минесота Тим Уолц в социалните мрежи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент със стрелба в Минеаполис и посочи, че Белият дом ще продължи да следи ситуацията.

В началното училище учат около 400 деца. По време на атаката децата са били на сутрешна литургия. Очевидци съобщиха, че мъжа е бил облечен в черни дрехи. Хора, живеещи в съседство с училището съобщиха, че са чули между 30 и 50 изстрела.

Според техните разкази нападението продължило няколко минути.

