БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Две украинки се класираха за полуфиналите на турнир в Руан

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 246 388 евро.

Слушай новината

Водачката в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите на турнира по тенис на червени кортове във френския град Руан. Надпреварата е с награден фонд 246 388 евро.

Костюк надделя над Ан Ли (САЩ) с 6:0, 6:7(4), 6:3 за 2 часа и 3 минути, превръщайки се в втората украинка, класирала се за полуфиналите в Руан след победителката от миналата година Елина Свитолина.

В спор за място на финала тя ще играе срещу германката Татяна Мария, която елиминира Ирина Шиманович (Беларус) със 7:6(5), 6:2 за час и 50 минути.

Още една украинка достигна до полуфиналите - Вероника Подрез. Квалификантката направи 28 печеливши удара срещу само 11 непредизвикани грешки срещу Кейти Боултър (Великобритания) и спечели с 6;4, 6:1.

19-годишната тенисистка постигна втората си победа срещу съперничка от топ 100 в кариерата си след първата над Елизабета Кочарето в предишния кръг и при първото си участие в основна схема на турнир на WTA се класира за полуфиналите.

Следващата опонентка на Подрез ще бъде втората поставена румънка Сораня Кърстя, което победи Анна Бондар (Унгария) със 7:6(2), 6:2.

#Вероника Подрез #тенис турнир в Руан 2026 #Марта Костюк

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ