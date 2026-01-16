Един човек загина при катастрофа край великотърновското село Леденик

Временно е затворен за движение пътя София - Варна в участъка между разклоните за селата Леденик и Момин сбор. Малко преди 17.00 ч. в района са се ударили лек автомобил и тир.

По първоначална информация на място е загинал водачът на лекия автомобил.

Създаден е обходен маршрут за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". За леки автомобили треафикът минава през село Леденик, а за тежкотоварните: Момин сбор - Мусина - Хотница - Самоводене - Велико Търново. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".