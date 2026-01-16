БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 00:37 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница"и "Обеля"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
януари юли спират влаковете метростанциите сливницаи обеля
Слушай новината

От 19 януари до 18 юли временно ще бъде преустановено движението на влаковете между метростанции "Сливница" и "Обеля", съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Причината е строителството на разширение на метрото в кв. "Обеля".

За посочения период метростанция "Сливница" ще бъде крайна за линии № 1 и № 4; станция "Обеля" ще бъде крайна за линия № 2.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. "Обелски път" по бул. "Панчо Владигеров" до метростанция "Сливница".

Автобусите по линия № 31 ще обслужват следните спирки: новооткрити спирки с кодове 2444 и 2445 "Метростанция Обеля", разположени на бул. "Панчо Владигеров" на около 25 метра от пешеходната пътека в двете посоки; съществуващите спирки с кодове 1061 (крайна) и 1063 (начална) "МС Сливница"; съществуващата спирка с код 1062 "Метростанция Сливница"; двупосочната спирка с кодове 2442 и 2443 „Бл. 119, ж.к. Обеля 1“.

Автобусна линия № 81 ще спира и на временната спирка с код 2444 "Метростанция Обеля" в посока кв. Иваняне, посочват още от Столичната община.

Със свое постановление на 15 декември миналата година правителството в оставка одобри допълнителни трансфери в общ размер 53 млн. лева по бюджета на Столичната община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи. Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на метро "София", линия 3, етап 3: участък ул. "Шипка" - ж.к. "Гео Милев" (район "Слатина") - зала "Арена София"/"София Тех парк" - бул. "Цариградско шосе" с дължина 6 км и шест метростанции. С ресурса ще се осигури и строителството на метростанция до жп. гара "Обеля" на линия "София-Кюстендил", като е предвидена тунелна връзка с метродепо "Обеля".

#спиране на влаковете #метро

Последвайте ни

ТОП 24

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
2
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
3
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
4
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
5
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи
Задържаха двама мъже за измами с фалшиви пари и документи
Неправилна употреба на отоплителни уреди и небрежност към повредени кабели са най-честите причини битовите пожари Неправилна употреба на отоплителни уреди и небрежност към повредени кабели са най-честите причини битовите пожари
Чете се за: 03:42 мин.
Един човек загина при катастрофа край великотърновското село Леденик Един човек загина при катастрофа край великотърновското село Леденик
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Чете се за: 00:45 мин.
Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник
Чете се за: 01:07 мин.
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция
Чете се за: 08:25 мин.
По света
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ