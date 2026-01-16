Неправилна употреба на отоплителни уреди и небрежност към повредени кабели са най-честите причини битовите пожари

Неизправни отоплителни уреди, стари кабели, дефектни гърмящи батерии - това са само част от причините, които могат да предизвикат пожар в дома. Подценяват ли се правилата за безопасност и кои са съветите, които могат да спасят живот.

Опитът на пожарникарите показва, че в зимния сезон най-често битовите пожари са предизвикани от неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди, оставени без надзор, както и небрежно отношение към повредени кабели и нарушена изолация.

Йото Василев, началник сектор "Държавен противопожарен контрол": "Да не се използват разклонители и удължители тогава, когато се включват високо мощностни отоплителни уреди. Вместо това тези уреди трябва да се включват директно към контактите на сградите."

В пожарната не липсват и сигнали, свързани с дефектни батерии на телефони, зарядни и дори електрически тротинетки.

Йото Василев, началник сектор "Държавен противопожарен контрол": "При използването на зарядни устройства и оставянето им непрекъснато включени в контакта има опасност от тяхното силно загряване следствие, на което може да възникне късо съединение - запалване на самото зарядно устройство. Освен това, когато бъдат използвани нестандартни устройства, стари устройства, неизправни има непосредствена опасност от пожар. Има и опасност, когато се зарежда дълго време телефон, лаптоп и друго устройство, ако батерията е неизправна или дефектна, да възникне взрив на самата батерия на устройството."

Ако попаднем в огнен капан - правило номер едно е да запазим спокойствие. Ако пожарът е в начален етап, може да се опитаме да го загасим, но огнеборците напомнят, че вода не се използва, когато става въпрос за електрически инсталации и мазнини. При силно задимяване намокрена кърпа с вода може да предпази от задушаване, а при евакуация трябва да се движим възможно най-близко до пода.

Според утвърдените правила времето за евакуация при пожар в затворено помещение е не повече от две минути.

Ако изходите са блокирани от дима, пожарникарите съветват отворите около външната врата да се уплътнят. Най-безопасните места до идването на спасителите са балкона и банята, където тялото може да се охлажда със студена вода.

Йото Василев, началник сектор "Държавен противопожарен контрол": "Може да оставим някакъв знак дреха, плат на терасата, на прозорец, с който да сигнализираме, че там има застрашен човек и при пристигане на спасителните екипи те да знаят къде да се насочат. Най-опасен е димът. Обикновено хората в сградите умират не от топлината и пламъците от пожара, а умират от токсичността на дима, както и от липсата на кислород."

От началото на януари досега са получени 140 сигнала за битови пожари на територията на цялата страна. 15 от тях са в София.