С парад на нациите бе открита Световната купа по алпийски сноуборд.

Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови споделиха очакванията си за състезанията в Банско
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С парад на нациите, който премина по улица "Пирин", в Банско бе открита Световната купа по алпийски сноуборд.

В събота и неделя зимният курорт ще приеме най-добрите състезатели в паралелните дисциплини от цял свят, които на Бъндерица ще се борят за последните места, даващи право на участие на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо следващия месец.

127 сноубордисти от 20 нации ще участват в състезанията този уикенд.

"Изживяването да спечелиш квота за Зимните олимпийски игри е неописуемо. Второто място в Бад Гащайн не го очаквах и ми дойде изневиделица. В Банско се чувствам добре и смятам, че ще ми пасне. Надявам се да карам добре", сподели Александър Кръшняк в интервю за БНТ.

"Очаквам страхотна публика, добри условия, хубаво време и да се забавляваме. Надявам се да покажем какво можем и да се зарадваме истински", допълни Тервел Замфиров.

Неговата сестра Малена призна, че иска да подобри представянията си.

"Не съм прекалено доволна. Не мисля, че правя прекрасен сезон. Все пак съм на 16 години и се представям добре.Устойчиво влизам в Топ 16 и имам един подиум. Надявам се до края на сезона да направя още един ", добави тя.

България ще бъде представена от 13 атлети (7 жени и 6 мъже), сред тях световният шампион Тервел Замфиров, неговата 16-годишна сестра Малена Замфирова, бившият носител на Световната купа Радослав Янков, както и финалистът в паралелния гигантски слалом в предходното състезание в Бад Гащайн Александър Кръшняк. И четиримата имат квота за Игрите в Италия, а за място на турнира ще се бори и Петър Гергьовски.

Парадът бе част от церемонията по откриването на състезанието и събра погледите на жителите и гостите на Банско. Той бе воден от мажоретен състав и духов оркестър, а в него се включиха не само най-добрите български сноубордисти, но и звездите на световната сцена, в това число актуалният носител на Световната купа Маурицио Бормолини от Италия и германката Рамона Терезия Хофмайстер, която спечели и двата старта в Банско миналата година.

Гледайте включването от Банско на репортера на БНТ Бюлент Мюмюнов.

#Малена Замфирова #Александър Кръшняк #Тервел Замфиров #Световна купа по сноуборд​

