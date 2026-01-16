БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 16.01.2026г., 6:30ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
слортни новини 16012026г 630ч
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Застудяване и валежи и сняг от утре
3
Застудяване и валежи и сняг от утре
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
5
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 15.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 15.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 15.01.14 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.01.14 г., 12:25 ч.
Спортни новини 15.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 15.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 14.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 14.01.14 г., 12:25 ч. Спортни новини 14.01.14 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 14.01.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Три жени загинаха при пожар в София
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Симеон Дянков: Преходът към еврото върви добре
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Добрич обявява грипна епидемия
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ