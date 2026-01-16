Събраха 1 милион монети по 1 стотинки за нов вибрафон за музикалното училище в Стара Загора

Националното училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова" в Стара Загора успя да събере дарения в размер на 1 милион монети по 1 стотинка за по-малко от месец. Така учебното заведение набра 10 000 лева, с които да сбъдне мечтата си – да закупи нов виброфон - ударен инструмент, необходим за обучението на младите музиканти.

Музикалното училище разполага с виброфон на повече от 40 години, който е силно амортизиран и вече не отговаря на изискванията за обучение. Именно това дава началото на идеята за дарителска кампания, с която да бъдат събрани средства за закупуването на нов инструмент. Само за 28 дни един милион монети от 1 стотинка вече са събрани.

Красимир Къшев, директор: "Вярвах, че ще успеем, не вярвах, че ще успеем толкова бързо и вярата ми не ми стигна за надмогването на цялата кампания, т.е. капацитета и разширяването, географията, хората, които бяха обхванати. Признавам си – малко вярата не ми стигна там".

Първоначално замислена като местна инициатива, кампанията бързо надхвърля очакванията на организаторите и в нея се включват хора от цяла България

Ангел Малешков, преподавател: "Изведнъж тази кампания от локална се превърна в национална. Започнаха да се обаждат хора от Бургас, Варна, Смолян, Козлодуй, Видин, Русе. Все места, които са доста далеч от Стара Загора, и питаха: "кажете ни как да го направим".

Инициативата показва ,че дори и най -малкото дарение може да има голям ефект, когато зад каузата застанат много хора.

Ангел Малешков, преподавател: "Осъзнахме, че една стотинка, обединена с други стотинки, може да направи страшно много неща."

Новият вибрафон ще бъде доставен от Австрия и ще даде възможност младите музиканти да се обучават на съвременен инструмент, който намира място в различни музикални жанрове.

Красимир Къшев, директор: "Вибрафонът е ударен пластинков инструмент, на който се свири трудно, но от цялата серия ударни инструменти, които са пластинкови, като маримба, вибрафон, ксилофон и всякакви други такива, вибрафонът е най-жанрово разпространен и с него може да се свири както класическа музика, така и джаз, така и поп музика."

Предстои сортирането и преброяването на част от дарените стотинки, но вече е ясно, че ще има и остатък. От ръководството на училището казват, че той ще бъде насочен към две каузи, които гимназията решава да подкрепи.