ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Събраха 1 милион монети по 1 стотинки за нов вибрафон за музикалното училище в Стара Загора

от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Слушай новината

Националното училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова" в Стара Загора успя да събере дарения в размер на 1 милион монети по 1 стотинка за по-малко от месец. Така учебното заведение набра 10 000 лева, с които да сбъдне мечтата си – да закупи нов виброфон - ударен инструмент, необходим за обучението на младите музиканти.

Музикалното училище разполага с виброфон на повече от 40 години, който е силно амортизиран и вече не отговаря на изискванията за обучение. Именно това дава началото на идеята за дарителска кампания, с която да бъдат събрани средства за закупуването на нов инструмент. Само за 28 дни един милион монети от 1 стотинка вече са събрани.

Красимир Къшев, директор: "Вярвах, че ще успеем, не вярвах, че ще успеем толкова бързо и вярата ми не ми стигна за надмогването на цялата кампания, т.е. капацитета и разширяването, географията, хората, които бяха обхванати. Признавам си – малко вярата не ми стигна там".

Първоначално замислена като местна инициатива, кампанията бързо надхвърля очакванията на организаторите и в нея се включват хора от цяла България

Ангел Малешков, преподавател: "Изведнъж тази кампания от локална се превърна в национална. Започнаха да се обаждат хора от Бургас, Варна, Смолян, Козлодуй, Видин, Русе. Все места, които са доста далеч от Стара Загора, и питаха: "кажете ни как да го направим".

Инициативата показва ,че дори и най -малкото дарение може да има голям ефект, когато зад каузата застанат много хора.

Ангел Малешков, преподавател: "Осъзнахме, че една стотинка, обединена с други стотинки, може да направи страшно много неща."

Новият вибрафон ще бъде доставен от Австрия и ще даде възможност младите музиканти да се обучават на съвременен инструмент, който намира място в различни музикални жанрове.

Красимир Къшев, директор: "Вибрафонът е ударен пластинков инструмент, на който се свири трудно, но от цялата серия ударни инструменти, които са пластинкови, като маримба, вибрафон, ксилофон и всякакви други такива, вибрафонът е най-жанрово разпространен и с него може да се свири както класическа музика, така и джаз, така и поп музика."

Предстои сортирането и преброяването на част от дарените стотинки, но вече е ясно, че ще има и остатък. От ръководството на училището казват, че той ще бъде насочен към две каузи, които гимназията решава да подкрепи.

#вибрафон #добри истории #стотинки #музикално училище

Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория
Мъж превърна изоставена постройка в Бургас в нарколаборатория
Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре Майстор на кукерски маски: Важно е тръпката да те подкара отвътре
Чете се за: 01:57 мин.
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград
Чете се за: 00:57 мин.
След потъването на баржа в Дунав: Няма отклонения от нормите за водите на реката След потъването на баржа в Дунав: Няма отклонения от нормите за водите на реката
Чете се за: 01:52 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се въвеждат от 19 януари
Чете се за: 01:02 мин.
Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени
Чете се за: 01:22 мин.

