Евертън привлече Джак Грийлиш под наем от Манчестър Сити

Полузащитникът ще носи екипа на "карамелите" през идния сезон.

Манчестър Сити Фейенорд Джак Грийлиш
Снимка: БТА
Слушай новината

Полузащитникът на Манчестър Сити Джак Грийлиш се присъедини към Евертън под наем, съобщи пресслужбата на клуба от Мърсисайд.

Споразумението е валидно до края на сезон 2025/26. По-рано беше съобщено, че "карамелите" вземат под наем 29-годишния британец с опция за откупуване за 50 милиона паунда.

Полузащитникът играе за Манчестър Сити от 2021 година, когато бе привлечен от Астън Вила за 100 милиона паунда.

През сезон 2024/25 той изигра 32 мача за "гражданите“ във всички турнири, отбеляза 3 гола и направи 5 асистенции.

#Джак Грийлиш #Евертън #Манчестър Сити

