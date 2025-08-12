Евертън привлече Джак Грийлиш под наем от Манчестър Сити

Полузащитникът на Манчестър Сити Джак Грийлиш се присъедини към Евертън под наем, съобщи пресслужбата на клуба от Мърсисайд.

Споразумението е валидно до края на сезон 2025/26. По-рано беше съобщено, че "карамелите" вземат под наем 29-годишния британец с опция за откупуване за 50 милиона паунда.

Полузащитникът играе за Манчестър Сити от 2021 година, когато бе привлечен от Астън Вила за 100 милиона паунда.

През сезон 2024/25 той изигра 32 мача за "гражданите“ във всички турнири, отбеляза 3 гола и направи 5 асистенции.