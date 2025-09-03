БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейската атлетика също призна Георги Павлов за председател на БФЛА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Припомняме, че той бе вписан като президент на родната федерация и в регистрите на Световната атлетика.

Георги Павлов
Снимка: Пресслужба БФЛА
Слушай новината

Георги Павлов получи официално потвърждение и от Европейската атлетика (European Athletics) за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Това съобщиха от организацията.

Ден по-рано той бе вписан като президент на българската централа и в регистрите на Световната атлетика, което утвърждава последователното признаване на новата управа от двете най-авторитетни международни организации в леката атлетика.

Официалното вписване и в системата на Европейската атлетика отваря възможности за активното участие на БФЛА в европейските програми, събития и инициативи, както и за разширяване на сътрудничеството с останалите национални федерации на континента.

Това развитие е от ключово значение за стабилността и международната интеграция на БФЛА. Сигурен съм, че чрез партньорството с European Athletics ще можем да реализираме нови проекти за популяризиране и развитие на леката атлетика в България, като същевременно осигурим устойчиви условия за изява на нашите спортисти“, коментира Георги Павлов.

Павлов беше избран от УС на БФЛА за председател след редовното Отчетно-изборно Общо събрание на централата на 1 август.

Последваха обаче жалби от делегати на събранието и Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство.

#Европейската атлетика #Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
3
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
5
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
6
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...

Още от: Лека атлетика

Олимпийската шампионка на 200 м пропуска световното по лека атлетика
Олимпийската шампионка на 200 м пропуска световното по лека атлетика
Четирима лекоатлети ще представляват България на световното първенство в Токио Четирима лекоатлети ще представляват България на световното първенство в Токио
Чете се за: 01:20 мин.
48 клуба поискаха свикването на ново Общо събрание на БФЛА 48 клуба поискаха свикването на ново Общо събрание на БФЛА
Чете се за: 03:02 мин.
Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА
Чете се за: 01:02 мин.
Милица Мирчева и Кристиян Иванов триумфираха в скоростното изкачване на Черни връх Милица Мирчева и Кристиян Иванов триумфираха в скоростното изкачване на Черни връх
Чете се за: 05:57 мин.
Спринтьорката Шели-Ан Фрейзър-Прайс слага край на феноменалната си кариера на световното първенство в Токио Спринтьорката Шели-Ан Фрейзър-Прайс слага край на феноменалната си кариера на световното първенство в Токио
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ