Европейската атлетика също призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Георги Павлов получи официално потвърждение и от Европейската атлетика (European Athletics) за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Това съобщиха от организацията.

Ден по-рано той бе вписан като президент на българската централа и в регистрите на Световната атлетика, което утвърждава последователното признаване на новата управа от двете най-авторитетни международни организации в леката атлетика.

Официалното вписване и в системата на Европейската атлетика отваря възможности за активното участие на БФЛА в европейските програми, събития и инициативи, както и за разширяване на сътрудничеството с останалите национални федерации на континента.

„Това развитие е от ключово значение за стабилността и международната интеграция на БФЛА. Сигурен съм, че чрез партньорството с European Athletics ще можем да реализираме нови проекти за популяризиране и развитие на леката атлетика в България, като същевременно осигурим устойчиви условия за изява на нашите спортисти“, коментира Георги Павлов.

Павлов беше избран от УС на БФЛА за председател след редовното Отчетно-изборно Общо събрание на централата на 1 август.

Последваха обаче жалби от делегати на събранието и Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство.