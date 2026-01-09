"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер

БНТ представя "Гласът на госпожата" – филм за Анастасия Мозер, а премиерата е на 14 януари.

"Гласът на госпожата" отгръща страниците на историята към бурните дни на 90-те години на 20-и век, когато една дама застава начало на БЗНС и се опитва да обедини българските земеделци.

"Гласът на госпожата" ни среща с Анастасия Мозер в нейния дом във Вашингтон, където от дистанцията на времето тя се връща назад към най-важните години от нейната политическа кариера, белязали и началото на българската демокрация. За превратностите и начина на преодоляването им, за борбения характер и горчивината от предателствата говорят политически привърженици, партньори и опоненти на госпожа Мозер, както всички я наричат.

Филм-изповед на политик второ поколение, който съзнава своето място в своето време, но и съумява да пренесе визията си в поколенията напред чрез дарителство. Във филма ще чуете и оригинален запис от 1956 г. на нейния баща – легендарният земеделски лидер д-р Г. М. Димитров.

Сценарист и автор на филма е Весела Смилец, а режисьор е Теодора-Косара Попова.