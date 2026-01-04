БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Голямото прибиране – интензивен трафик в цялата страна в последния от серията почивни дни

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Около 100 000 автомобила се очаква да се върнат в София

Голямото прибиране – интензивен трафик в цялата страна в последния от серията почивни дни
Снимка: БТА
Слушай новината

Интензивно движение и засилено полицейско присъствие в последния от серията почивни дни заради новогодишните празници. Около 100 000 автомобила се очаква да се върнат в София.

Ето какво споделиха някои от шофьорите на един от входовете на столицата:

- Чудесно беше, спокойно, пътя спокойно

- Беше спокойно пътуването, бързо дойдохме, всичко беше наред.

- Спокойно, всичко е нормално.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков, отдел "Пътна полиция": "Не липсват нарушения. Знаете, че по време на празничните дни доста са нарушенията от 24 декември до 1 януари са съставени 28 000 документа за най-различни нарушения на правилата."

Въпреки интензивния трафик, на пътен възел "Симитли", където се събира трафикът от Гърция и Банско, движението се осъществява нормално. Две ленти поемат трафика за София и една лента за Кулата. Близо 800 екипа на "Пътна полиция" контролират движението и осигуряват нормалното пътуване обратно към големите градове в цялата страна.

От 12:00 часа на обяд до 20:00 часа движението по трите автомагистрали в посока София беше ограничено за камионите над 12 тона. В Югозападна България около обяд катастрофа затвори пътя Якоруда – Баня за кратко, за щастие без жертви.

Много от празнуващите в Гърция и в зимните ни курорти се отправиха към столицата още в петък, което значително облекчи трафика през днешния ден.

От "Пътна полиция" съобщиха, че само за една седмица – от 24 декември до 1 януари са съставени близо 28 000 акта. От тях 371 са случаите, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества. От МВР призовават участниците в движението да бъдат отговорни и толерантни на пътя.

#интензивен трафик по празниците #голямото завръщане #натоварен трафик #интензивен трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
2
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас
3
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват...
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
4
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
5
Тръмп публикува снимка със задържания венецуелски президент Мадуро
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
6
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Регионални

Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Еврото в България: Магазин в Казанлък отказва плащания в левове
Туристическо корабче се удари в кея на пристанището в Созопол заради силния вятър Туристическо корабче се удари в кея на пристанището в Созопол заради силния вятър
Чете се за: 00:30 мин.
Спасиха бедстваща сърна, нахапана от хищници край Аркутино (СНИМКИ и ВИДЕО) Спасиха бедстваща сърна, нахапана от хищници край Аркутино (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:57 мин.
Протест в Нова Загора заради тежката катастрофа, при която загинаха двама души Протест в Нова Загора заради тежката катастрофа, при която загинаха двама души
Чете се за: 01:30 мин.
Седем полета на столичното летище са пренасочени заради ураганния вятър Седем полета на столичното летище са пренасочени заради ураганния вятър
Чете се за: 00:45 мин.
Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри подробности за операцията
Как беше заловен Мадуро? – президентът Тръмп разкри...
Чете се за: 06:02 мин.
Латинска Америка
Възходът и падението на Николас Мадуро Възходът и падението на Николас Мадуро
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Голямото прибиране – интензивен трафик в цялата страна в последния от серията почивни дни Голямото прибиране – интензивен трафик в цялата страна в последния от серията почивни дни
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Седем полета на столичното летище са пренасочени заради ураганния вятър Седем полета на столичното летище са пренасочени заради ураганния вятър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Залозите за хазартни игри – само в евро
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Протест в Нова Загора заради тежката катастрофа, при която загинаха...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Спасиха бедстваща сърна, нахапана от хищници край Аркутино (СНИМКИ...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ