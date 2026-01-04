Голямото прибиране – интензивен трафик в цялата страна в последния от серията почивни дни

Интензивно движение и засилено полицейско присъствие в последния от серията почивни дни заради новогодишните празници. Около 100 000 автомобила се очаква да се върнат в София.

Ето какво споделиха някои от шофьорите на един от входовете на столицата:

- Чудесно беше, спокойно, пътя спокойно - Беше спокойно пътуването, бързо дойдохме, всичко беше наред. - Спокойно, всичко е нормално.



гл. инспектор Лъчезар Близнаков, отдел "Пътна полиция": "Не липсват нарушения. Знаете, че по време на празничните дни доста са нарушенията от 24 декември до 1 януари са съставени 28 000 документа за най-различни нарушения на правилата."

Въпреки интензивния трафик, на пътен възел "Симитли", където се събира трафикът от Гърция и Банско, движението се осъществява нормално. Две ленти поемат трафика за София и една лента за Кулата. Близо 800 екипа на "Пътна полиция" контролират движението и осигуряват нормалното пътуване обратно към големите градове в цялата страна.

От 12:00 часа на обяд до 20:00 часа движението по трите автомагистрали в посока София беше ограничено за камионите над 12 тона. В Югозападна България около обяд катастрофа затвори пътя Якоруда – Баня за кратко, за щастие без жертви.

Много от празнуващите в Гърция и в зимните ни курорти се отправиха към столицата още в петък, което значително облекчи трафика през днешния ден.

От "Пътна полиция" съобщиха, че само за една седмица – от 24 декември до 1 януари са съставени близо 28 000 акта. От тях 371 са случаите, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества. От МВР призовават участниците в движението да бъдат отговорни и толерантни на пътя.