Холивуд и ЕП обединяват усилия в защита на човека в ерата на изкуствения интелект

Холивудската звезда Кейт Бланшет и българският евродепутат Ева Майдел дадоха старт вчера в ЕП на нов инструмент в защита на самоличността на човека в ерата на изкуствения интелект. Безплатният регистър, който вече работи, дава възможност на всеки човек да декларира как системите с изкуствен интелект могат да използват неговата самоличност. На представянето му присъства и режисьорът Стивън Содърбърг.

Носителят на „Оскар” Кейт Бланшет е сред твърдите защитници на човешките права в ерата на генеративния изкуствен интелект. Заедно с други холивудски звезди тя обвини преди няколко месеца технологичните гиганти в кражба.

Кейт Бланшет, актриса и продуцент: „Живеем в свят, в който нещата, които правят човек разпознаваем и уникален, могат да бъдат копирани, реконструирани и използвани. Гласът може да бъде клониран, лицето може да бъде пресъздадено, подобието може да бъде използвано. Тези основни неща могат да бъдат откраднати. Кражбата не е иновация.“

Бланшет е сред основателите на организация с нестопанска цел - RSL Media, която се застъпва за нуждата от съгласие, когато системите с изкуствен интелект използват образа или труда на хората.

Кейт Бланшет, актриса и продуцент: „За да се ориентираме между обещанието и опасността от изкуствения интелект, се нуждаем от консенсусни предпазни мерки, не за да възпрепятстваме технологичния прогрес, не дай си Боже, а за предпазни мерки, които се развиват в мащаб и със скоростта, с която се развива самата технология. Предпазни мерки, които защитават човешките ни права.“

Затова организацията на Бланшет създава и регистърът за човешкото съгласие, а стартът му беше даден в Европейския парламент. ЕС е първи в света, който всеобхватно регулира изкуствения интелект. Ева Майдел беше един от ключовите преговарящи по знаковия Закон за изкуствения интелект.

Ева Майдел, евродепутат ГЕРБ/EНП: „Стартираме и даваме възможност тук, от ЕП на регистър, в който всеки един човек, независимо от това дали са хора на изкуството, могат да се регистрират и да кажат: Позволявам на ИИ да използва изцяло моята работа или моята идентичност или позволявам определена част, а не да бъде всичко като в Дивия Запад и всичко да е възможно. Вярваме, че трябва да сложим определени граници”. Кейт Бланшет, актриса и продуцент: „Човешкото съгласие не е пречка за прогреса. Човешкото съгласие не намалява борбите и радостите от технологичните иновации, нито възпрепятства творчеството. И все пак разговорите около този ключов елемент в момента са оставени настрана. Разговорът за изкуствения интелект се е превърнал предимно в разговор за максимизиране на печалбата и желанието за контрол върху неговото разширяване.“

Публичният инструмент, достъпен онлайн, ще позволи на всеки да регистрира как иска неговата самоличност – име, образ, глас, подобие, движение или други лични характеристики – да бъдат използвани от системите с изкуствен интелект. Те ще имат три опции: разрешено, разрешено с условия или забранено.

Ева Майдел, евродепутат от ГЕРБ/EНП: „Регистърът работи на светофарен принцип. Ако един човек се регистрира в него, той може да каже какво позволява ИИ да използва от неговата работа или идентичност, какво не позволява въобще и кои части са позволени да се използват от ИИ. Това е първият нагледен световен пример как може ИИ да използва нашата работа”.

Организацията на Бланшет се надява, че компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, доброволно ще се консултират с регистъра.