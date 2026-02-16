Христо Арангелов: Футболистите дадоха 100 процента от моментните си възможности

Христо Арангелов изведе Септември (София) за минималната победа с 1:0 над Монтана в 21-ия кръг на Първа Лига. Специалистът замени Славко Матич през седмицата, а благодарение на успеха Септември се измъкна от дъното.

„Доволен съм от футболистите, дадоха 100 процента от моментните възможности – и физически, и тактически. През първото контролирахме събитията на терена и създадохме ситуации. През второто също имахме на контраатаки. Предоставихме малко инициативата на Монтана, но това не ми харесва и трябва да се коригира. Но съм щастлив, че победихме“, започна Арангелов.

Единственото попадение вкара Кубрат Йонашчъ слред центриране от ъглов удар, като беше забравен на задна греда и сам нямаше как да сгреши. Арангелов каза, че това не е случайно.

„Работим ежедневно за статични и гледаме противниците как играят – дали в зона, или персонално. Така провеждаме нашите тренировки и сега се получиха нещата. Да, контролирахме събитията в средата на терена и това ни е целта. Искаме да владеем топката, да организираме атаките си и да не допускаме проблеми за защитата ни“, обясни специалистът.