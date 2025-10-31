БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Крушарски, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"

от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!

световните шампионки волейбол христо крушарски тодор неделев арена спорт
Тази неделя, 2 ноември, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

Всичко след ожесточеното дерби под тепетата и за процесите в българския футбол - говори собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски.

За настоящето, бъдещето и познатите предизвикателства. Възгледите си за националния отбор по баскетбол при мъжете споделя Любомир Минчев.

Проблеми и техните решения - в каква посока ще поеме българската лека атлетика? Гост в студиото е Ивет Лалова.

Гледайте "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!

#"Арена спорт" #Любомир Минчев #Христо Крушарски #Ивет Лалова

