Христо Крушарски, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"

Тази неделя, 2 ноември, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

Всичко след ожесточеното дерби под тепетата и за процесите в българския футбол - говори собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски.

За настоящето, бъдещето и познатите предизвикателства. Възгледите си за националния отбор по баскетбол при мъжете споделя Любомир Минчев.

Проблеми и техните решения - в каква посока ще поеме българската лека атлетика? Гост в студиото е Ивет Лалова.

