Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден

Президентът на Българската федерация по волейбол е рожденик днес!
Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави президентът на Българската федерация по волейбол по случай 60-ия му рожден ден.
Двамата са запознават по време на периода им в ЦСКА в средата на 80-те години на ХХ век. Ганев печели пет титли с волейболния отбор, докато Стоичков е трикратен шампион с "червените".
"60 НАЗДРАВИЦИ за теб, приятелю! Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него. Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб", написа Стоичков в социалната мрежа "Фейсбук".