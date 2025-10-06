Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави президентът на Българската федерация по волейбол по случай 60-ия му рожден ден.

Двамата са запознават по време на периода им в ЦСКА в средата на 80-те години на ХХ век. Ганев печели пет титли с волейболния отбор, докато Стоичков е трикратен шампион с "червените".