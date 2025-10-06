БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден

Президентът на Българската федерация по волейбол е рожденик днес!

Любо Ганев и Христо Стоичков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави президентът на Българската федерация по волейбол по случай 60-ия му рожден ден.

Двамата са запознават по време на периода им в ЦСКА в средата на 80-те години на ХХ век. Ганев печели пет титли с волейболния отбор, докато Стоичков е трикратен шампион с "червените".

"60 НАЗДРАВИЦИ за теб, приятелю! Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него. Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб", написа Стоичков в социалната мрежа "Фейсбук".

Любо Ганев на 60
Любо Ганев на 60
Честит рожден ден на големия български волейболист Любомир Ганев!
Чете се за: 01:57 мин.
Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
С днешна дата, легендата на българския волейбол казва, че е...
Чете се за: 05:55 мин.
