Христо Янев: Имаме да свършим много работа

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след загубата от Корона Киелце с 0:2 в първата контрола на „червените“ от зимната подготовка в Турция.

Две попадения на Мариуш Степински след почивката донесоха успеха на полския тим.

„Исках да видя дали всички са здрави, важното е, че играха по 45 минути. Това беше важно. Ако има нещо да казваме генерално, ще си го кажем вътре с отбора. За нас е важно да ги видим в игра новите, да разберат какво се изисква от тях. Много е рано за генерални заключения. Днес целта беше всички да имат еднакъв брой минути. Това е вид тренировка, няма нужда да се вкарва напрежение за нещо. Търсим всички да имат равен брой минути“, започна Янев.

Наставникът увери, че новите попълнения работят усилено, за да се адаптират максимално бързо.