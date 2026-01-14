БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Янев: Имаме да свършим много работа

Старши треньорът на ЦСКА коментира представянето срещу Корона Киелце, новите попълнения и трансферния пазар.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след загубата от Корона Киелце с 0:2 в първата контрола на „червените“ от зимната подготовка в Турция.

Две попадения на Мариуш Степински след почивката донесоха успеха на полския тим.

„Исках да видя дали всички са здрави, важното е, че играха по 45 минути. Това беше важно. Ако има нещо да казваме генерално, ще си го кажем вътре с отбора. За нас е важно да ги видим в игра новите, да разберат какво се изисква от тях. Много е рано за генерални заключения. Днес целта беше всички да имат еднакъв брой минути. Това е вид тренировка, няма нужда да се вкарва напрежение за нещо. Търсим всички да имат равен брой минути“, започна Янев.

Наставникът увери, че новите попълнения работят усилено, за да се адаптират максимално бързо.

„На новите трябва да им дадем малко време, да дадем възможност на всеки от тях да покаже възможностите си, качеството и таланта си за това, което ни предстои. Полагат много усилия, трудят се много в тренировъчния процес. Ние просто трябва да бъдем взискателни и внимателни с тях. Да не прекаляваме с големите очаквания. С това разполагам – с това работя. Ще направим най-доброто, на което сме способни. Интересува ме това, което правим ние, имаме много работа да свършим. Доволен съм от направеното до момента на трансферния пазар. Наша работа е да ги вкараме във форма“, завърши Янев.

