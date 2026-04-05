Хулио Веласкес: Почти невъзможно бе да играем футбол на този терен

Левски търсеше повече победата, но на терена в Добрич е трудно да се играе футбол, заяви след равенството 2:2 срещу Добруджа старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Столичани стигнаха до обрат с голове в 88-ата и 96-ата минута, но домакините стигнаха до равенството със страхотен гол в 99-ата минута.

"Подкрепата на нашите привърженици отново беше невероятна. Така е винаги. Ние изиграхме много странен мач. Трудно можем да правим заключения след него. Да играеш футбол на този терен е почти невъзможно. Това важи и за противника, но повече коства на отбора, който иска да гради", каза той след срещата.

Според него не трябва да се правят крайни изводи от този мач.

"Във футболен план не е това мачът, от който можем да правим заключения. Не стояхме добре на терена и трудно играехме по нашия начин, но това не е оправдание. Мачът не вървеше както трябва, а противникът ни чакаше в много нисък блок. Трудно ни се отдаваше възможност да създаваме пред тяхната врата. Не мога да кажа още много. Странен мач. От моя гледна точка Левски търсеше повече победата", продължи испанецът.