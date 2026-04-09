Хулио Веласкес: Всяка победа повдига духа на отбора

Треньорът на Левски Хулио Веласкес анализира победата срещу Арда след края на мача.

Той призна, че червеният картон на Лъчезар Котев от тима на кърждалии е бил голям бонус за тима му.

"Труден мач срещу отбор, който излезе срещу нас с идеята да си тръгне поне с точка. Истина е, че червеният картон ни помогна, защото започнахме нервно и нетърпеливо. След което започнахме да търсим начините, по които да създадем опасности пред вратата им. Проявихме и доза търпение, което се оказа ключово", каза испанецът.

За "сините" предстои Вечно дерби с ЦСКА.