Илиан Илиев: Мъчихме се да играем

Илиан Илиев смята, че Черно море е могъл да действа с много по-голямо самочувствие при петото равенство от началото на сезона в Първа лига. „Моряците“ и Славия завършиха наравно след 0:0 на стадион „Александър Шаламанов“. Старши треньорът смята, че варненци са се мъчили да играят.

"Не ни достигна един гол. Имаше ситуации, в които трябваше да действаме с много по-голямо самочувствие. Мъчихме се да играем. Съжаляваме, че не успяхме да победим. Имахме голови ситуации и в двете полувремена“, започна той.

„В годините, когато станахме втори и трети, печелехме точки у дома и навън. Може би домакинските ни победи сега са по-малко от други пъти. Напуснаха ни важни футболисти, но имаме и резерви“, допълни наставникът.

„Първенството показа, че при подценяване на даден противник, ще бъде много трудно да побеждаваме. Натоварването в мачовете не е така голямо, както при дългите пътувания“, завърши Илиев.