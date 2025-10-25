БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:55 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

Илиан Илиев: Мъчихме се да играем

Имаше ситуации, в които трябваше да действаме с много по-голямо самочувствие, заяви треньорът на Черно море.

Илиан Илиев: Мъчихме се да играем
Илиан Илиев смята, че Черно море е могъл да действа с много по-голямо самочувствие при петото равенство от началото на сезона в Първа лига. „Моряците“ и Славия завършиха наравно след 0:0 на стадион „Александър Шаламанов“. Старши треньорът смята, че варненци са се мъчили да играят.

"Не ни достигна един гол. Имаше ситуации, в които трябваше да действаме с много по-голямо самочувствие. Мъчихме се да играем. Съжаляваме, че не успяхме да победим. Имахме голови ситуации и в двете полувремена“, започна той.

В годините, когато станахме втори и трети, печелехме точки у дома и навън. Може би домакинските ни победи сега са по-малко от други пъти. Напуснаха ни важни футболисти, но имаме и резерви“, допълни наставникът.

Първенството показа, че при подценяване на даден противник, ще бъде много трудно да побеждаваме. Натоварването в мачовете не е така голямо, както при дългите пътувания“, завърши Илиев.

Гредата попречи на Черно море да победи Славия в столицата
Гредата попречи на Черно море да победи Славия в столицата
Равностоен мач, завършил при нулево равенство.
Чете се за: 01:27 мин.
