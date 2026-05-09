Илиан Илиев: Не беше красив мач, но показахме характер

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев определи победата с 2:0 над Ботев Пловдив като трудна и извоювана с характер, но призна, че срещата е била повлияна от неприятни инциденти.

"Като цяло се получи не много красив мач, но пък оспорван. Имаше неприятна ситуация, която повлия на играта и беше напълно излишна“, заяви Илиев след двубоя. Той допълни, че подобни прояви не трябва да имат място във футбола и изрази надежда да няма сериозни последствия.

Наставникът коментира и тактическата промяна в отбора, като обясни, че преминаването към схема с трима централни защитници е продиктувано от липсата на достатъчно флангови футболисти.

"Радвам се, че показахме зъби, характер и хъс – това са неща, без които футболът не може. Днес доказахме, че сме живи като колектив“, подчерта специалистът.

Илиев отчете качествата на съперника, но бе доволен от реакцията на своя тим в ключови моменти от срещата, която запази шансовете на варненци в битката за челните позиции в групата.