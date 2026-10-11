Илиан Илиев: Старахме се, но вторият гол ни пречупи

Треньорът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от старанието на футболистите си при загубата от Левски, но не и от някои грешки и пропуски, които той оправда и с напрежението.

"Моряците" допуснаха поражение с 0:2 в домакинството си на стадион "Тича" във Варна.

"Когато загубиш, не можеш да си доволен. Влязохме плахо в мача. С течение на времето добихме малко повече самочувствие. Имахме и някои ситуации, които в някои други моменти можеше да ги завършим по по-добър начин. Искахме да завършим първото полувреме без гол, за да можем да коригираме някои неща на почивката. Можеше да ги пресираме по-високо. В началото на второто полувреме ги натиснахме. И тогава дойде грешката при излитана топка, като те вкараха втория си гол и мачът на практика приключи. Трябва да се опитаме да вкараме повече хъс и желание, както и повече футбол. Без него няма как да създаваме ситуации и печелим", каза той.

Според него вторият гол в срещата е изиграл ключова роля за крайния развой на двубоя.

"Съвсем спокойно няма как да реагираме. За Левски тази пауза дойде добре след натрупаните мачове. Те са отбор, който играят много добър футбол и в последните години постоянно надграждат. При нас всеки се старае, не може да се отрече. Имахме и ситуации, когато излизахме пред вратата. Не успяхме, а вторият гол ни пречупи", призна Илиев.

За варненци предстои гостуване на Марек в Дупница за Купата на България.