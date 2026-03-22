Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на...
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в...
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат...
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Ивайло Чочев: Горд съм, за мен е чест да съм футболист №2 на България

Халфът говори и за шансовете на отбора му да триумфира отново с титлата

Ивайло Чочев
Снимка: БТА
Футболистът на Лудогорец Ивайло Чочев за втора поредна година бе избран за Футболист номер 2 на България. Халфът остана зад Илия Груев.

„Аз съм изключително радостен да спечеля приза за най-добър полузащитник след толкова много качествени халфове във всички клубове. За мене това е голяма чест, а да съм футболист номер 2 на България, е излишно да коментирам! Изключително съм горд с това и радостен с този резултат“, започна словото си Чочев.

„Стремя се да държа едно ниво, да се представям добре, въпреки че вече понапреднах с годините. Но пак казвам – това, което ми предоставя Лудогорец като условия и като клуб, ме задължава да показвам най-доброто, на което съм способен“, добави националът.

Чочев говори и за шансовете на отбора му да триумфира отново с титлата, след като през тази година предимството е на страната на Левски, а кръговете до края намаляват.

„Разбира се, че колкото по-малко мачове остават, шансовете ни намаляват. Но това не означава, че ние сме се отказали, защото във всеки един мач излизаме за победа, ще се борим и накрая ще видим докъде ще ни стигнат силите. Да, имаме и два мача за Купата с ЦСКА. Това може би е плюс, защото тези мачове ще ни държат в добра кондиция. Ще срещнем много силния отбор на ЦСКА, много добър състав. Когато играеш такива мачове на високо ниво, отборът влиза във всеки двубой много добре подготвен“, каза още Чочев.

Свързани статии:

Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България
Футболистът на Лийдс получи 184 точки в допитването, в което взеха...
Футболист на годината 2025 (ГАЛЕРИЯ)
Играчът на Лийдс Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Още от: Български футбол

Александър Димитров: Ще подходим максимално сериозно
Светослав Вуцов: Тази награда е най-сладката досега Светослав Вуцов: Тази награда е най-сладката досега
Илия Груев: Ако продължавам така, вероятно ме очакват още по-хубави неща Илия Груев: Ако продължавам така, вероятно ме очакват още по-хубави неща
Грешен ход за Кирил Десподов и ПАОК в Гърция Грешен ход за Кирил Десподов и ПАОК в Гърция
Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България
Футболист на годината 2025 (ГАЛЕРИЯ) Футболист на годината 2025 (ГАЛЕРИЯ)

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията 20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат редовен достъп...
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Обрат в резултатите - дясната Словенска демократическа партия...
Победа за социалиста Еманюел Грегоар за кметския пост в Париж
