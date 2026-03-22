Ивайло Чочев: Горд съм, за мен е чест да съм футболист №2 на България

Халфът говори и за шансовете на отбора му да триумфира отново с титлата
Футболистът на Лудогорец Ивайло Чочев за втора поредна година бе избран за Футболист номер 2 на България. Халфът остана зад Илия Груев.
„Аз съм изключително радостен да спечеля приза за най-добър полузащитник след толкова много качествени халфове във всички клубове. За мене това е голяма чест, а да съм футболист номер 2 на България, е излишно да коментирам! Изключително съм горд с това и радостен с този резултат“, започна словото си Чочев.
„Стремя се да държа едно ниво, да се представям добре, въпреки че вече понапреднах с годините. Но пак казвам – това, което ми предоставя Лудогорец като условия и като клуб, ме задължава да показвам най-доброто, на което съм способен“, добави националът.
Чочев говори и за шансовете на отбора му да триумфира отново с титлата, след като през тази година предимството е на страната на Левски, а кръговете до края намаляват.
„Разбира се, че колкото по-малко мачове остават, шансовете ни намаляват. Но това не означава, че ние сме се отказали, защото във всеки един мач излизаме за победа, ще се борим и накрая ще видим докъде ще ни стигнат силите. Да, имаме и два мача за Купата с ЦСКА. Това може би е плюс, защото тези мачове ще ни държат в добра кондиция. Ще срещнем много силния отбор на ЦСКА, много добър състав. Когато играеш такива мачове на високо ниво, отборът влиза във всеки двубой много добре подготвен“, каза още Чочев.