Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира посещението си в САЩ миналата седмица.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Виждам, че посещението ми поражда доста вълнения, доста реакции у някои хора. Мога да им кажа, че тези вълнения са основателни.Проведохме много срещи, които от моя гледна точка бяха резултатни. Установихме директни канали за връзка. Имаме сходни разбирания по някои от важните въпроси, включително че трябва да се положат усилия за ефективност на наложените санкции по закона „Магнитски“, в това число и за българи, попадащи в този списък.