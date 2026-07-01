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Иван Шишков: Как поръчка за мантинели за 300 млн. нараства до 1 млрд.?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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иван шишков пътната инфраструктура картата българия липсват пътни трасета
Снимка: БТА
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Пътната агенция прекрати мегапоръчката за 1 млрд. лв. за мантинели. Регионалният министър Иван Шишков обяви, че докато бъде направен нов конкурс, поддръжката на мантинелите ще бъде чрез директно възлагане на държавната фирма „Автомагистрали“.

Шишков допълни, че ще бъде направена проверка и на договорите за мантинели, които изтекоха в края на миналата година. И където от 300 милиона лева първоначална цена, накрая след анекси и индексации към договорите, държавата е платила 200 млн. отгоре.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: „Беше направен опит за една поръчка, която беше за 1 млрд. – виждате разликата: стара поръчка за 300 млн., изразходвани 500 млн. в един момент, се прави опит тези същите мантинели да започнат да струват 1 млрд. В момента имам информация от АПИ, че е финализирала процедурата и има официално писмо за прекратяване на поръчката.“

#държавна фирма Автомагистрали #министър Иван Шишков #мантинелите #АПИ

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