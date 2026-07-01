Иван Шишков: Как поръчка за мантинели за 300 млн. нараства до 1 млрд.?

Пътната агенция прекрати мегапоръчката за 1 млрд. лв. за мантинели. Регионалният министър Иван Шишков обяви, че докато бъде направен нов конкурс, поддръжката на мантинелите ще бъде чрез директно възлагане на държавната фирма „Автомагистрали“.

Шишков допълни, че ще бъде направена проверка и на договорите за мантинели, които изтекоха в края на миналата година. И където от 300 милиона лева първоначална цена, накрая след анекси и индексации към договорите, държавата е платила 200 млн. отгоре.