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Ивет Лалова: Спортът е много повече от победи и медали – той обединява хората

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Спорт
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Легендарната българска спринтьорка похвали инициативата на Стилиян Петров и призна, че за нея е чест да бъде част от „Мача на надеждата“

Ивет Лалова: Спортът е много повече от победи и медали – той обединява хората
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Една от най-обичаните български спортистки Ивет Лалова беше специален гост на второто издание на „Мача на надеждата“ на стадион „Лазур“ в Бургас. Единствената дама в звездния състав на събитието сподели, че е впечатлена от атмосферата по трибуните и от обединението около благотворителната кауза на Стилиян Петров.

"Атмосферата е прекрасна. Поздравления за организацията, поздравления за Фондация „Стилиян Петров“ и за самия Стилян. Благодаря за поканата. За мен е чест да бъда част от това събитие и да бъда единствената дама в отбора“, заяви Лалова.

Бившата световна и европейска финалистка в спринта с усмивка коментира и шегите около евентуалното ѝ участие на терена.

"Много хора искаха да бъда на терена и да участвам в мача, но сред толкова големи имена и професионалисти не посмях. Всички се шегуваха, че ги е страх да не ги надбягам“, каза тя.

Лалова подчерта, че истинската стойност на спорта се крие далеч отвъд резултатите и отличията.

"За мен спортът винаги е бил нещо повече от победи, медали и рекорди. На първо място той обединява хората. А когато обединява толкова големи спортисти и толкова много зрители в подкрепа на една добра кауза, тогава виждаме истинския му смисъл“, добави тя.

Според нея именно подобни инициативи показват силата на спорта да вдъхновява, да помага и да носи надежда на хората, които преминават през трудни житейски изпитания.

"Ето това е спортът – да обединява и да помага“, завърши Ивет Лалова.

Вижте цялото интервю с Ивет Лалова във видеото!

#"Мач на надеждата" 2026 #Ивет Лалова

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