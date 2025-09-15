Джанлоренцо Бленджини: Изключително съм горд от работата на момчетата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националите се наложиха с 3:2 гейма над Словения.

джанлоренцо бленджини чувството фантастично
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Джанлоренцо Бленджини е горд от представянето на България при драматичната победа над Словения с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) в груповата фаза на световното първенство във Филипините. Селекционерът на българския национален отбор по волейбол е категоричен, че в тима се мисли мач за мач.

България има 5 точки след два поредни успеха и вече се класира за следващата фаза на турнира.

"Преди всичко започнахме със страхотен сервис. Имаше моменти, в които очаквахме прекалено много. Когато изоставаш, няма проблем. Трябва да продължаваш да притискаш. Словения е отбор, който е пълен с големи състезатели. Натискахме ги от самото начало с атака и сервис. Може би в началото на третия гейм бяхме леко разфокусирани. Не е лесно, защото те са много силен съперник. Получи се доста добра битка. Много щастлив съм от тази победа. Изключително съм горд от работата на тези момчета, знам колко се трудят всеки ден. Така се изгражда манталитет - не в следващия гейм, а в следващите топка и разиграване. Всяка ситуация може да промени двубоя. Менталната енергия е много важна. Гледаме да играем мач за мач. Следващият е най-важен", коментира Бленджини.

България си проправи път до Топ 16 на световното първенство
България си проправи път до Топ 16 на световното първенство
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини се разходи по ръба на бръснача,...
Чете се за: 03:55 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Джанлоренцо Бленджини

