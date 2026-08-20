БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа...
Чете се за: 06:30 мин.
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...
Чете се за: 00:50 мин.
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение...
Чете се за: 01:30 мин.
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джеймс Хардън остава в Кливланд срещу 97 милиона долара

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

11-кратният участник в Мача на звездите се е разбрал с Кавалиърс за нов тригодишен договор

Джеймс Хардън остава в Кливланд срещу 97 милиона долара
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Джеймс Хардън е постигнал споразумение с Кливланд Кавалиърс за нов тригодишен договор на обща стойност 97 милиона долара, съобщиха негови представители пред ESPN. Така една от големите звезди на НБА ще продължи кариерата си в Охайо.

Хардън, който следващата седмица ще навърши 37 години, по-рано през лятото отказа да активира опцията си за следващия сезон на стойност 42,3 милиона долара. Целта на гарда беше да договори нов многогодишен контракт и в крайна сметка двете страни са стигнали до споразумение.

Кливланд привлече Хардън от Лос Анджелис Клипърс през февруари, като част от сделката в обратната посока пое Дариъс Гарланд. В първите си 26 мача от редовния сезон с екипа на Кавалиърс Хардън записа средно по 20,5 точки и 7,7 асистенции.

Новият договор идва само ден след поредния ход на Кливланд на трансферния пазар. Кавалиърс привлякоха гарда Пейтън Уотсън от Денвър като част от сделка между три отбора, в която участва и Лос Анджелис Клипърс.

Хардън е сред най-разпознаваемите баскетболисти на своето поколение. Той е 11-кратен участник в Мача на звездите, а в кариерата си има средни показатели от 24 точки, 5,6 борби и 7,3 асистенции в 1221 срещи от редовния сезон.

Опитният гард е носил екипите на Оклахома Сити, Хюстън, Бруклин, Филаделфия, Лос Анджелис Клипърс и Кливланд, като новото споразумение може да го задържи при Кавалиърс до 40-годишна възраст.

#НБА 2026/2027 #Кливланд Кавалиърс #Джеймс Хардън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
1
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна в Арабско море
2
Американският самолетоносач "Джордж Вашингтон" пристигна...
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0 и ги постави пред почти непосилна задача
3
Тежка вечер за ЦСКА в Крит, ОФИ наказа "червените“ с 3:0...
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава на свобода под гаранция
4
18-годишният обвиняем за нападението над непалците в Пловдив остава...
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на 21-годишен мъж в Съединение
5
Две обвинения срещу бившия полицай, задържан за убийството на...
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на крайпътна растителност
6
Променят движението по „Хемус“ заради премахване на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: НБА

Антетокумпо: Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА
Антетокумпо: Искам да докажа, че съм един от най-добрите играчи в НБА
Ръсел Уестбрук сложи край на 18-годишната си кариера в НБА Ръсел Уестбрук сложи край на 18-годишната си кариера в НБА
Чете се за: 02:12 мин.
Продадоха Лейкърс за рекордните 12 милиарда долара Продадоха Лейкърс за рекордните 12 милиарда долара
Чете се за: 01:40 мин.
Легендарният треньор в НБА Дон Нелсън почина на 86-годишна възраст Легендарният треньор в НБА Дон Нелсън почина на 86-годишна възраст
Чете се за: 01:40 мин.
Тони Паркър: Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа Тони Паркър: Мечтата ми е един ден да триумфирам с АСВЕЛ и да стана шампион на НБА Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Марио Хезоня се сбогува с Реал Мадрид: Напускам дома си Марио Хезоня се сбогува с Реал Мадрид: Напускам дома си
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна подкрепа от държавата за организацията на песенния конкурс
Подготовката за "Евровизия 2027": Бургас и БНТ с пълна...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ) Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци" Пожар в гараж за автобуси в „Орландовци"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София Факелно шествие на хора с увреждания се проведе в София
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кризата в Сеута: Испания премести мигрантите във временни убежища
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Горски пожар гори край Медвен: Задействаха системата BG-ALERT
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Опасни жеги и в петък, захлаждането идва през новата седмица
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ