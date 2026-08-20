Джеймс Хардън остава в Кливланд срещу 97 милиона долара

Джеймс Хардън е постигнал споразумение с Кливланд Кавалиърс за нов тригодишен договор на обща стойност 97 милиона долара, съобщиха негови представители пред ESPN. Така една от големите звезди на НБА ще продължи кариерата си в Охайо.

Хардън, който следващата седмица ще навърши 37 години, по-рано през лятото отказа да активира опцията си за следващия сезон на стойност 42,3 милиона долара. Целта на гарда беше да договори нов многогодишен контракт и в крайна сметка двете страни са стигнали до споразумение.

Кливланд привлече Хардън от Лос Анджелис Клипърс през февруари, като част от сделката в обратната посока пое Дариъс Гарланд. В първите си 26 мача от редовния сезон с екипа на Кавалиърс Хардън записа средно по 20,5 точки и 7,7 асистенции.

Новият договор идва само ден след поредния ход на Кливланд на трансферния пазар. Кавалиърс привлякоха гарда Пейтън Уотсън от Денвър като част от сделка между три отбора, в която участва и Лос Анджелис Клипърс.

Хардън е сред най-разпознаваемите баскетболисти на своето поколение. Той е 11-кратен участник в Мача на звездите, а в кариерата си има средни показатели от 24 точки, 5,6 борби и 7,3 асистенции в 1221 срещи от редовния сезон.

Опитният гард е носил екипите на Оклахома Сити, Хюстън, Бруклин, Филаделфия, Лос Анджелис Клипърс и Кливланд, като новото споразумение може да го задържи при Кавалиърс до 40-годишна възраст.