Как ще гласуваме: Правната комисия заседава за правилата за вота

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Как ще гласуваме на предстоящите предсрочни избори? Депутатите от правната комисия и днес обсъждат темата.

Александър Рашев, ИТН: "Ще бъде предложен текст, който обобщава обстоятелството, че във случай, че има опасение или невъзможност за снабдяване с този вид машини или невъзможност за тяхното използване, тогава с решение на ЦИК ще се гласува по стария ред."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Към кой момент ЦИК трябва да започне подготовката на досегашните машини? Вече разбрава, че не може да достави скенерите. Представете си, че на 30 януари вече започна изборният процес, остават 30 дни до изборите и Централната избирателна комисия осъзнава, че не става."

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Това е образец на бюлетина, вижте как изглежда. В някакви избори, за няколко проведени избори, тази бюлетина е била по-добра. Значи, нека да си представим, аз се съжалявам, че няма колеги от Централната избирателна комисия да кажат те как са измислили тези разпоредби, как ще изглеждат бюлетината, как ще се попълни така и ще сложим скенер. Ще излезем от стаичката и ще сложим скенер, без да задържаме, и ще се запази тайната на вота."

Николета Кузманова, ИТН: "Дали не спорим по въпроса, че за всеки вид избор тази бюлетина изглежда по различен начин? Така че дали ще бъде по този начин при предстоящи избори, ние можем само да гадаем. Що се отнася до тайната на вота, отново напомням, че осигуряването на тайната на вота в крайна сметка е воля на самия избирател. И нека да спрем да обясняваме по този начин, че е нарушена тайната на вота, защото презюмираме, че избирателят ще върви и ще си размахва бюлетината, което смятам, че е крайно неуважително."

