Как военнният дрон е достигнал плажа в Созопол?

Според Министерството на отбраната дронът е престоял във водата няколко месеца
Военен дрон изплува тази сутрин на плажа в Созопол. На него се натъкнала жена, която подала сигнал на 112.
Летателният апарат е непознат модел и не може да се определи дали има бойна част.
Според Министерството на отбраната по счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че дронът е престоял във водата няколко месеца.
По обяд летателният апарат беше унищожен контролирано от специализиран екип на Военноморските сили.
Рано тази сутрин Станислава видяла дрон в морето, докато спортува на плажа.
"Видях, че не е играчка, а след това просто прецених да го издърпам да не стане нещо в морето без никакви мисли, че може да бъде опасно или нещо такова", разказва Станислава Георгиева, плажуващ.
Подала сигнал до 112, а районът бил отцепен. Туристите били изведени на безопасно разстояние.
"Съвсем нормално. Има дрон от чужбина, който не се знае откъде е дошъл. Все пак хората гледат безопасността на плажуващите и нормално да се махнем. Може не дай боже някоя бомба да има", коментира Илиян Загорчев, турист.
"Тревожното е, че изплуват дронове по нашето Черноморие. Не знам дали дали има връзка с войната", допълни Людмила Новева, турист.
"То е нормално при положение, че се води война съвсем близо", каза още Емил, турист.
Произходът на дрона не е ясен. Предполага се, че може да е украински или руски. По обед той беше унищожен от сапьори от Военноморска база в Бургас.
Това не е първи случай на откривани летателни апарати у нас. През юли тази година безпилотен витлов самолет падна в близост до летището във Варна. А през септември 2023 на скалите край Тюленово беше обезвреден военен дрон, с поставена върху него мина.
Остава загадка как машината е достигнала до един от централните плажове в курортния град.