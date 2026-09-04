Калоян Колев продължава развитието си в испанския Ла Лагуна Тенерифе

Един от най-талантливите млади баскетболисти на ЦСКА Калоян Колев ще продължи кариерата си в испанския Ла Лагуна Тенерифе. Новината за трансфера на 19-годишния състезател беше обявена официално от "червените“.

Колев е започнал баскетболния си път в Спартак София, а впоследствие продължава развитието си в ЦСКА. Сега за младия българин предстои ново предизвикателство в Испания, където ще получи възможност да се докосне до едно от най-силните първенства на Стария континент – Лига Ендеса.

От ЦСКА изразиха гордост от следващата стъпка в кариерата на своя състезател и му пожелаха здраве и успехи в Испания.

"Гордеем се с неговата следваща голяма крачка и му пожелаваме да бъде здрав, уверен и успешен по пътя към своите мечти! Успех, Калоян! Продължавай смело напред и никога не забравяй откъде си тръгнал“, написаха от столичния клуб.

Ла Лагуна Тенерифе вече има връзка с българския баскетбол. До края на миналата година с испанския клуб беше обвързан и друг български състезател – Константин Костадинов.