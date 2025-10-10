Карлос Насар се прибира на родна земя в събота вечер

Спечелилият трета световна титла във вдигането на тежести със световен рекорд Карлос Насар се завръща в България утре, събота, 11 октомври, с полет LH1430 през Франкфурт, който се очаква на Терминал 2 на Летище София в 22:50 часа.

В четвъртък Насар стана световен шампион за трети път в кариерата си. Той стори това в новата за него категория до 94 килограма на шампионата на планетата във Фьорде, като го направи със световен рекорд в изтласкването с 222 килограма, за да събере двубой от 395 килограма.

През миналото лято Насар стана олимпийски шампион в Париж. Той е трикратен световен първенец от Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025, както и трикратен европейски първенец от Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025.