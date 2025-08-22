БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Катастрофа между тир и кола блокира изхода на Монтана в посока Враца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Тир и лек автомобил са се сблъскали на Е-79 при изхода на Монтана в посока Враца.

Движението е блокирано в двете посоки в района на старата "Камгарна фабрика".

Инцидентът е възникнал преди около час. Дълги тапи са се образували и в двете посоки.

От МВР съобщиха за БНТ, че при инцидента е пострадала жена, която е пътувала в лекия автомобил.

"Пострадалата е транспортирана за преглед в лечебно заведение", съобщават от пресцентъра на МВР.

Пътят ще остане затворен, докато не се установи точното състояние на жената.

#Монтана #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
6
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

Вятър с пориви до 86 км/ч премина през Русе - има щети
Вятър с пориви до 86 км/ч премина през Русе - има щети
Задръствания на магистрала "Струма", след като шофьор се удари в мантинелата Задръствания на магистрала "Струма", след като шофьор се удари в мантинелата
Чете се за: 00:32 мин.
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:47 мин.
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб
Чете се за: 02:02 мин.
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Чете се за: 03:30 мин.
Започна гроздоберът в Сандански: Лозарите очакват по-добра реколта Започна гроздоберът в Сандански: Лозарите очакват по-добра реколта
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Антиимиграционни мерки в САЩ - започват проверки на всички 55 млн....
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ