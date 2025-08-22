Катастрофа между тир и кола блокира изхода на Монтана в посока Враца

Тир и лек автомобил са се сблъскали на Е-79 при изхода на Монтана в посока Враца.

Движението е блокирано в двете посоки в района на старата "Камгарна фабрика".

Инцидентът е възникнал преди около час. Дълги тапи са се образували и в двете посоки.

От МВР съобщиха за БНТ, че при инцидента е пострадала жена, която е пътувала в лекия автомобил.

"Пострадалата е транспортирана за преглед в лечебно заведение", съобщават от пресцентъра на МВР.

Пътят ще остане затворен, докато не се установи точното състояние на жената.