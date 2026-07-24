БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 03:57 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кичка Бодурова: Публиката ми дава сила – тя дава живот на моите песни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:02 мин.
Общество
Запази

Обичаната изпълнителка отбелязва 52 години на сцената с концертите "Неразказани истории" в Бургас и Варна

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повече от половин век след първата си поява на сцената обичаната българска певица Кичка Бодурова продължава да вълнува публиката със своята музика и неподправена емоция. В предаването "Денят започва" тя разказа за отговорността да останеш обичан толкова години, за най-важния момент в кариерата си, за песните, които и днес изпълнява с най-силно чувство, и за хората, които ѝ дават сили да продължава напред.

Кичка Бодурова ще се срещне със своята публика с два концерта – на 27 юли в Летния театър в Бургас и на 26 август във Варна. Освен музикалните вечери певицата е подготвила и специална среща със своите почитатели.

"Всъщност тази година не е 50 години, а е 52. Аз се гордея с това, защото започнах току-що завършила гимназия и усещам как с всяка година наистина стресът е много голям, защото е много голяма отговорност да ти подари твоята публика още една година. Благодаря ви, благодаря!", каза Бодурова.

Преди концерта в Бургас изпълнителката ще се срещне лично със своите фенове:

"По настояване на моите фен-клубове аз реших да направим една среща. Това ще бъде на 26-и, в неделя, в 17.00 часа в Казиното на Бургас. Само вземете усмивката със себе си и заповядайте да се видим отблизо, да си поговорим по-човешки просто."

Тазгодишните концерти носят името "Неразказани истории", а според Бодурова публиката ще чуе не само любимите си песни, но и любопитни моменти от нейния творчески път:

"Винаги се старая да има нещо по-различно. Тази година нарекох концертите си "Неразказани истории". Искам да разкажа няколко неща. Аз чувствам моята публика много близко. Ние си говорим нормално, гледам да няма дистанция между нас. Даже и затова слизам много често долу. Но това, което искам да им разкажа, е просто интересни неща, които са се случили между мен и мои колеги, композитори, които те не знаят. Естествено, накрая ще пеем и танцуваме заедно до нашето море."

На въпрос кой момент определя като най-важен в своята кариера, певицата се връща към 1994 г. и поканата за рецитал на "Златния Орфей":

"Аз обиколих много свят. Обаче, когато вече тръгнах за Америка, бях с чистата съвест, че аз, особено когато се влюбих в моя съпруг, разбрах, че моята кариера ще свърши, защото там е толкова далече. И всъщност най-важният момент в моята кариера в България беше, когато Хачо Бояджиев дойде и ме покани през 1994 г. да направя рецитал на "Златния" Орфей". И тогава, когато видях, че песните ми свършиха и трябваше да пея една детска песничка, от топлината, с която бях посрещната, разбрах, че аз трябва да продължа кариерата си и мога да я продължа в България. И за това искам просто да благодаря на всички мои почитатели, които са до мен, които ме искат, защото наистина те дават живот на моите песни."

Сред песните, които и до днес изпълнява с най-силна емоция, Бодурова откроява две:

"Мисля, че те са две. Естествено, "Обичам те, майко България" – когато я пея, не мога да ви опиша какво чувствам. И другата песен е една народна песен, която аз обожавам и която не можах да изпълня дълго време, може би повече от две години. Накрая успях да събера сили. Това е "Що не ме ожениш, мале", която е за имигрантството, която показва имигрантите, че им липсва България, че им липсват родата, че им липсва кого да даряват на сватбата. Така че може би тези две песни наистина много ме вълнуват."

Певицата признава, че именно нейните почитатели са най-големият източник на вдъхновение:

"Сила ми дават моите фенове. Тези, които всеки божи ден постват по няколко пъти неща, мои песни, правят клипове, сега с IA и даже ме качиха и на мотор. Толкова се зарадвах, като се видях на мотор, защото аз всъщност не мога да карам и колело. Това беше моя сбъдната мечта. Така, че те ми дават сила. Аз нямам пиари, нямам екип, който да работи."

Кичка Будурова сподели и личен повод за радост:

"Искам да ви кажа нещо, което е много специално днес за мен. Моят съпруг има рожден ден. И аз ще бъда с много скъпи приятели, на които им благодаря, че намериха време да дойдат и празнуват с нас тази вечер."

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова от Несебър

#Кичка Бодурова #Бургас #концерти #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
1
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
3
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
4
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък
5
Жълт код за значителни и интензивни валежи в петък
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия
6
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Култура

„В кадър - рок“: Изложба на колегата от РТВЦ - Пловдив Иван Палейков
„В кадър - рок“: Изложба на колегата от РТВЦ - Пловдив Иван Палейков
84 години от разстрела на Вапцаров: Пред „Гарнизонното гробище“ поднесоха венци в памет на поета 84 години от разстрела на Вапцаров: Пред „Гарнизонното гробище“ поднесоха венци в памет на поета
Чете се за: 01:20 мин.
Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното Мисия „Джеймс Бонд“: Софийската филхармония срещна класиката и киното
Чете се за: 05:17 мин.
Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс" Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс"
Чете се за: 02:50 мин.
За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив За първи път у нас: Световното сопрано Надин Сиера излиза на сцената на Античния театър в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Бюджет 2026: Депутатите гласуват окончателно парите на държавата Бюджет 2026: Депутатите гласуват окончателно парите на държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари
Чете се за: 00:52 мин.
По света
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат? По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща...
Чете се за: 04:00 мин.
Европа
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж за пенсия?
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ