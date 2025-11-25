БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Китай изстреля космическия кораб "Шънчжоу-22"

от БНТ , Източник: БТА
Китай изстреля космическия кораб "Шънчжоу-22"
Снимка: Архив/БГНЕС
Китай изстреля космическия кораб "Шънчжоу-22", който ще бъде използван през 2026 г. от тримата астронавти, които се присъединиха към космическата станция "Тянгун" на 1 ноември тази година, съобщи Асошиейтед прес.

По-рано този месец друг екип от тайконавти от мисията "Шънчжоу-20" забави връщането си на земята с девет дни заради повреда на илюминатора на "Шънчжоу-20". Те се върнаха на земята, използвайки космическия кораб "Шънчжоу-21", който бе оставил поредния екип на космическата станция "Тянгун".

Тримата космонавти кацнаха благополучно на Земята, но оставиха заместващия екип временно без гарантиран превоз за връщане в случай на извънредна ситуация.

Повреденият космически кораб "Шънчжоу-20", който остава в Космоса, ще бъде върнат по-късно на Земята, за да му бъде направена оценка, съобщи китайската държавна телевизия CCTV.

"Тянгун", което означава "Небесен дворец", приютява първия си екипаж през 2021 г. Тя е по-малка от Международната космическа станция, която работи вече 25 години.

